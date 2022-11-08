「夢幻逸品」買半年！他玩不到2次超嫌棄　釣出網友：想買沒貨

▲網友買PS5回家，結果玩不到2次。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／周亭瑋報導

PS5遊戲機自問世以來，是許多玩家心中的夢幻逸品，到現在仍炙手可熱。然而，一名網友卻哀怨表示，買回家半年，開機不到2次，根本占空間又生灰塵；對此，網友們紛紛湧入留言，直呼「3000收」。

網友在「爆怨2公社」轉發對話截圖，笑說「你把這裝飾品送我好了。」從照片中可見，一名買家之前跟風買了PS5遊戲機，結果半年開機不到兩次，因為他根本不知道要玩什麼；而朋友也虧他說，「請我吃東西不是比較好嗎？買什麼裝飾品。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，一派人紛紛求售，表示「落地就沒價了，500收」、「香港想買都沒貨」、「空氣清淨機，我收」、「可以送我，我很想玩（誤」、「我1000元收」。

不過也有許多網友笑回，「那是家電無誤」、「獨佔好玩的沒幾款，好玩的又雙版本上市」、「戰神要出了，可以玩」、「要買數據版的比較好，後面光碟版遊戲會越來越少，而且也能玩PS4的遊戲，不好嗎」、「我承認是裝飾沒錯」、「以前買PS4是要玩遊戲，現在買PS5是當收藏」、「我也是，剛出就用3500元的價格買到，放到現在開機大概5次，打開就覺得沒什麼遊戲好玩的，又關掉了」。

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」 7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵



[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎 4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」 整年份買好買滿



[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」 大蒜拳骨拉麵...1份不到75元