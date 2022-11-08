　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／開槍畫面曝光！2車被開15槍撞電線桿　長腿女開車門逃命

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市88橋下，大寮靠近光明路與大明路凌晨四點驚傳槍響。據了解，嫌犯疑似對被害人車輛掃射15槍，當場造成2男受傷送到長庚醫院搶救。開槍現場畫面曝光，可以清楚看到地上疑似是彈殼，所以警方都用「黃色」牌子做記號，方便現場勘驗，究竟是什麼樣的原因造成開槍，目前警方調閱監視器已經鎖定相關人車進行追查當中，現在開槍畫面曝光。

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 開槍畫面曝光！2車被開15槍撞電線桿　長腿女開車門逃命 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光，副駕駛走下一名女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，林園分局於11月08日04時接獲通報，在大寮區台88線下大明街229巷疑似有槍擊案，並有人受傷，本分局立即調派快打部隊及成立專案小組，初步調查，現場為兩部自小客車停等紅燈，於綠燈起步時，疑似遭槍擊，兩人受傷，一名頭部，一名腿部受傷，經檢視現場，現場有彈孔及彈殼，總共有15個，目前已鎖定人車，積極追捕中。

透過監視器畫面，其中一台中彈的白色車輛還因此撞到電線桿，隨後從車後座先逃下一名男子，而之後又在副駕駛座逃出一名長腿女子，他們的身份，警方正在釐清當中。

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／魔獸來了！　霍華德首度上場時間曝光
綠營拋「北北基桃1200元月票」　可搭北捷、機捷等5種運具
身家破74億台幣！　魔獸霍華德成台籃史上最大咖洋將
「4生肖、3星座」中大樂透機率高！　今頭獎上看4.7億
今晚有血月！　各縣市賞月機率曝
張愛雅閃婚！　大7歲尪「濃眉高壯」長相曝光
剛上市就降價！　iPhone 14「這款機型」降價逾3000
姓名對中3字！　免費住台中最新飯店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車內丟菸蒂！少年騎士見仇家「安全帽砸車」反被倒車撞　全被逮

閨蜜互搶男友鬧翻！KTV「扯髮、踹肚」　她慘被打成豬頭崩潰

台版豬仔遭囚虐3死太震撼　內埔警強力「清樓」抓到通緝犯

台65槽化車失控追撞3車！轎車遭包夾瞬間起火　3傷送醫

小貨車擦撞電線桿側翻　車頭嚴重毀損「乘客骨折受困」消防急救援

快訊／池上男飛撞遊客1死1傷！酒測值竟高達0.95　檢諭令2萬交保

正妹學開車遭拉手摸「人體排檔桿」　教練下場曝光

快訊／開槍畫面曝光！2車被開15槍撞電線桿　長腿女開車門逃命

「台版柬埔寨」管理竟仿效韓國神劇　棄屍代價50萬

快訊／國1貨櫃車自撞護欄　紫爆回堵5公里

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

駕駛停斜坡卻忘拉手煞　赤膊男衝出上演神救援

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

車內丟菸蒂！少年騎士見仇家「安全帽砸車」反被倒車撞　全被逮

閨蜜互搶男友鬧翻！KTV「扯髮、踹肚」　她慘被打成豬頭崩潰

台版豬仔遭囚虐3死太震撼　內埔警強力「清樓」抓到通緝犯

台65槽化車失控追撞3車！轎車遭包夾瞬間起火　3傷送醫

小貨車擦撞電線桿側翻　車頭嚴重毀損「乘客骨折受困」消防急救援

快訊／池上男飛撞遊客1死1傷！酒測值竟高達0.95　檢諭令2萬交保

正妹學開車遭拉手摸「人體排檔桿」　教練下場曝光

快訊／開槍畫面曝光！2車被開15槍撞電線桿　長腿女開車門逃命

「台版柬埔寨」管理竟仿效韓國神劇　棄屍代價50萬

快訊／國1貨櫃車自撞護欄　紫爆回堵5公里

目睹飛機墜毀！他勇敢跳水救24人「卻昏迷送院」　獲封英雄賞1.4萬

車內丟菸蒂！少年騎士見仇家「安全帽砸車」反被倒車撞　全被逮

台灣網紅提娜美國遇搶劫！疑「口袋藏槍」掏20美元保命

「1111111」永保安康車票開賣　高雄男搶頭香！買20張向女友求婚

玩濟州島更方便！台虎11／25復飛、德威航空12月首航「台北－濟州」

雙11小確幸！超商「美式只要31元」爽喝　5千件商品下殺最低1折

身家破74億台幣！　魔獸霍華德成台籃史上最大咖洋將

綠拋35億推北北基桃「首都通交通月票」　月付1200元搭5種運具

文物桌遊應用教育現場　台科大連兩年奪國際教育遊戲競賽大獎

閨蜜互搶男友鬧翻！KTV「扯髮、踹肚」　她慘被打成豬頭崩潰

爛醉男飛車撞進派出所！　辯稱沒喝「酒測值0.89」

社會熱門新聞

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

永和驚見「唐寶寶」傳單　網喊：要店家死？

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

快訊／高雄掃射15槍　現場照片曝光

高雄單親媽「暈船」簽性愛契約　渣男開口要女兒陪

莊凌芸父心臟病死在車內　家人悲痛認屍畫面曝

即／開槍畫面曝光　長腿女開車門逃命

唐寶寶做惡夢　媽哭好久：天啊！我是不是要消失

即／內科驚傳離奇墜樓　男躺人行道身亡

台版柬埔寨詐騙！　「7坪囚虐16人」照片曝光

台版柬埔寨詐騙「茶董」不是主謀！　檢警鎖定大咖藏鏡人

北市幼兒園驚傳虐童！　女童大哭遭「倒掛、重摔狠踹」

1家4口遊池上遇車劫1死1傷　肇逃駕駛：回家後才喝酒

女闖紅燈走斑馬線遭撞　倒地再被後車輾過慘死

更多熱門

相關新聞

快訊／高雄掃射15槍　現場照片曝光

快訊／高雄掃射15槍　現場照片曝光

高雄市88橋下，大寮靠近光明路與大明路凌晨四點驚傳槍響。據了解，嫌犯疑似對被害人車輛掃射15槍，當場造成2男受傷送到長庚醫院搶救。開槍現場畫面曝光，可以清楚看到地上疑似是彈殼，所以警方都用「黃色」牌子來進行現場勘驗，究竟是什麼樣的原因造成開槍，目前警方調閱監視器已經鎖定相關人車進行追查當中。

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

高雄單親媽「暈船」簽性愛契約　渣男開口要女兒陪

高雄單親媽「暈船」簽性愛契約　渣男開口要女兒陪

即／內科驚傳離奇墜樓　男躺人行道身亡

即／內科驚傳離奇墜樓　男躺人行道身亡

即／唐寶寶媽媽聲明：本人和老闆無冤無仇

即／唐寶寶媽媽聲明：本人和老闆無冤無仇

關鍵字：

高雄大寮開槍車輛子彈影音

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

永和驚見「唐寶寶」傳單　網喊：要店家死？

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

11月下旬桃花超旺「4星座」

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面