快訊／開槍畫面曝光！2車被開15槍撞電線桿　長腿女開車門逃命

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市88橋下，大寮靠近光明路與大明路凌晨四點驚傳槍響。據了解，嫌犯疑似對被害人車輛掃射15槍，當場造成2男受傷送到長庚醫院搶救。開槍現場畫面曝光，可以清楚看到地上疑似是彈殼，所以警方都用「黃色」牌子做記號，方便現場勘驗，究竟是什麼樣的原因造成開槍，目前警方調閱監視器已經鎖定相關人車進行追查當中，現在開槍畫面曝光。

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光，副駕駛走下一名女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，林園分局於11月08日04時接獲通報，在大寮區台88線下大明街229巷疑似有槍擊案，並有人受傷，本分局立即調派快打部隊及成立專案小組，初步調查，現場為兩部自小客車停等紅燈，於綠燈起步時，疑似遭槍擊，兩人受傷，一名頭部，一名腿部受傷，經檢視現場，現場有彈孔及彈殼，總共有15個，目前已鎖定人車，積極追捕中。

透過監視器畫面，其中一台中彈的白色車輛還因此撞到電線桿，隨後從車後座先逃下一名男子，而之後又在副駕駛座逃出一名長腿女子，他們的身份，警方正在釐清當中。

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）