快訊／高雄掃射15槍！現場照片曝光　彈殼噴滿地2傷

▲大寮開槍現場畫面曝光 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市88橋下，大寮靠近光明路與大明路凌晨四點驚傳槍響。據了解，嫌犯疑似對被害人車輛掃射15槍，當場造成2男受傷送到長庚醫院搶救。開槍現場畫面曝光，可以清楚看到地上疑似是彈殼，所以警方都用「黃色」牌子做記號，方便現場勘驗，究竟是什麼樣的原因造成開槍，目前警方調閱監視器已經鎖定相關人車進行追查當中。

現場初步了解有兩台車，其中一台車輛中了4槍，另一台11槍。開槍位置都落在駕駛座附近，因此受傷的人是兩台車的駕駛。