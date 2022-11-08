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刑務所變打卡聖地　柯文哲讓老房新生：來場城市小旅行

◎ 採訪／袁茵、陳家祥、陶本和

◎ 攝影／湯興漢、黃軍瑋

文／陳家祥、袁茵

今年9月開幕的榕錦時光生活園區，前身為日治時期的台北刑務所，如今在台北市政府的「老房子文化運動」的改造之下，搖身一變成為日式建築群，讓人感受「一秒到京都」的體驗。市長柯文哲接受《東森新媒體ETtoday》專訪時說，房子要有生命，裡面要有故事，榕錦園區市府花了近2億，保存舊有古蹟建物的同時，也賦予新的意義與價值，「台北市零碎的老房子很多，現在計畫要把老房子串起來，變成城市小旅行」。

▲▼台北市長柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲說，要把台北市的老房子「串」起來，變成城市旅行。（圖／記者湯興漢攝，下同）

台北市開發早，自清朝、日治時期一路至今，超過200年歷史；尤其20世紀中後期快速發展，高樓大廈、交通要道積極闢建，一路發展成現今的樣貌。過程中，有不少建物已不敷使用，台北刑務所正是其中一個案例。

這次專訪約在大安區的「榕錦時光生活園區」，此處原為台北刑務所宿舍古蹟建築群，透過老屋新生計畫，成為了台北市最新的打卡勝地。專訪前，柯文哲先帶記者導覽園區，介紹市政府如何將宿舍圍牆列為古蹟保存，並且融入園區的設計。

「以前只要指定建物為古蹟，很快當天就會發生火災，所以不趕快搶救什麼都不見了。」柯文哲說，這片園區當年叫做華光社區，以前這裡的建物幾乎全部爛掉，但透過台北市的老房子運動，修復、保存、再利用，「這些宿舍群花了2000萬緊急整修，再陸續投入1.4億，後來要進駐的廠商再加碼6000萬裝潢」，如果當時不理，現在就什麼都沒有了。

▲▼台北市長柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

其中，園區裡有一間商家選擇的店點，不僅是百年建物，還與百年榕樹融合再一起；由於該棵榕樹已被文化局列管，因此市府在不影響樹木生長的狀態下，保存建物、房樹共生，是真正的「樹屋」。

柯文哲說，當初設計園區時，最大的困難是如何在興建建物的同時保存樹木。此外，找什麼店家進駐也是一大學問。柯說，一個房子要有生命，裡面要有故事，園區修好後最難的是要找誰進駐，這些店都是有特色的店，「搭配日式建築，因此招來的商店也都會以日本和風為主」。

▲▼台北市長柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

此外，這區也把當地居民的需求納入，特別設計了長照中心。柯文哲提到，不希望一個建築物變成鄰避設施，就要把社區的需求帶進來，所以像老人的日間長照就會在這裡，這也是過去蓋社宅得到的經驗，「一開始蓋社宅每個都舉白布條抗議，後來公共建築設計融入社區需求，這一區缺乏日間照顧，因此就設計一個」。

談起園區的設計理念，柯文哲說，台北市政府推動老房子運動多年，「每個建築物要有故事才有生命，這一整排是台北監獄的員工宿舍，本身就有故事；裡面被關的都是一些重要人物，這地方是有它的故事，當時就決定要保存」。

而為了不讓苦心設計、耗資1.6億的園區沒落，台北市政府在招商上也給了一些讓利，吸引精打細算的業者進駐。柯文哲說，以前這邊是國有地，店家來租一定要收房屋稅、地價稅、租金，而且又規定每個約不能超過9年，「店家會想，這樣9年內要回本太困難」，因此決定，裝潢、修繕的錢可以抵免房屋稅、地價稅與租金，這樣廠商就會蓋得漂亮，建物只要沒有超過9年，就願意修的更漂亮。

▲▼台北市長柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲說，台北市目前總共有22處老房子，在榕錦園區之前最大的就是陽明山美軍宿舍群，只有這2處有達到聚落的程度，「台北市零碎的老房子很多，現在計畫要把老房子串起來，變成城市小旅行」。

柯文哲以台北市西區的大稻埕商圈為例，大稻埕為什麼老房子運動成功？因為大稻埕本身就有故事，那邊是1920年台灣新文化運動的發源地，所以走在迪化街就會看到當年蔣渭水的故事，這也是為什麼大稻埕會比其他老街成功的原因，因為他本身故事很多。

「同樣道理，到新北投的張少帥故居、日本神風特攻隊住所，都是有故事的。」柯文哲說，重點是要讓建築物都有生命，不是把它拆掉重建，如何把以前有發生火災燒掉、焦黑的建物保存，怎麼把樹、房屋融在一起的房屋保存，難是難在這裡，建築物的設計。

▲▼台北市長柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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