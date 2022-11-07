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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／陳時中出餐廳門「摟人妻」畫面曝光　徐巧芯曝47秒影片

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日發布數張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩，陳時中政策小組召集人管碧玲反擊，是大家互相扶持的溫暖鏡頭，徐巧芯下跪求饒都不必原諒她。對此，徐巧芯7日晚間公布影片，提及管碧玲指控「是因為台階才攬肩」並非事實。

徐巧芯7日晚間公布47秒影片，並於節目《關鍵時刻》表示，其實本來6日有一條新聞要露出，稿子都已經寫好了，新聞內容是講「柯文哲要挖陳時中牆角」，結果基於各種原因沒辦法上，「我不知道是媒體自我審查，還是受到綠營高層壓力，但我收到的不只8張照片，還包括整篇媒體文章，已經寫好了，我看裡面細節非常細。」

至於被管碧玲說是過度解讀、因台階互相扶持，徐巧芯也公布47秒影片，提及陳時中與李雅玲從門口走出來的時候，就已經「攔緊緊」了，「走出門的時候，手就已經攬在肩膀上面，非常親密了。」

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

徐巧芯指出，「左邊有一個男生可能覺得說，這樣子好像不太好，過去然後就比了一下，可是陳時中依然故我、繼續往前走，這時候才有一個超級小的台階，並互相握住手把他攙扶下來，可是整個親密的動作，其實是在走出門的時候。」陳時中從門口走出來的時候，就已經是非常親密的樣子了。

徐巧芯提及，這是發生在10月6日晚上約8時左右，據說陳時中一到現場的時候，情緒就非常的High，一下來的時候就跟大家打招呼，且這場餐會除了2位醫師之外，其實是親綠文化界的大佬，「據說有吳靜吉、鎰勝工業董事長黃子成，他們人都在現場，且據說吃的是喆園餐廳所謂VIP包廂，一個晚上低消要8萬元。」

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

▲徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供，以下皆同）

徐巧芯說，陳時中剛開始選舉的時候，還給大家看吃泡麵的照片，結果選到10月時，跑去晚上吃這種8萬元大餐，且待不到2小時，差不多要離開了，就看到對女性這樣的畫面。

徐巧芯認為，自己要確定兩人是否在合影，若兩人拍照合影摟肩膀，那是相當合理，但「隨扈非常聰明，可能知道情況不對，一直擋在他們的前面，讓拍攝的難度增加。」

徐巧芯強調，這並不是在合照情況下發生，這跟她與前總統馬英九掃市場拍照不同，「其實我們今天要質疑的是，陳時中過去有沒有這種習慣，酒酣耳熱之際，可能碰到女性的時候，就會摸一下、攬一下，如果你過去有這種習慣，我會覺得要競選台北市長了，未來想要擔任台北市長，是不是要把這種習慣改掉呢？」

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

至於被立委范雲批評無知，徐巧芯表示，自己不曉得是這位女性有傷痛，還是認為不認識對方所以沒資格評論，「可是范雲也不認識（柯文哲妻子）陳佩琪，當時陳佩琪在擦地的時候，她不是第一個出來戰說『柯文哲很可惡』，沒遵守女權要求嗎？」

徐巧芯提及，林秉樞打立委高嘉瑜的時候，范雲卻又說這件事情不願意評論，「裡面有非常多都是雙重標準。」如果陳時中未來當選台北市長的話，類似的酒局跟飯局一定比現在還要多，「那難道你作為一個市長，這樣子的分際，你告訴我是很OK的嗎？」

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

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