對人妻鹹豬手爭議　黃珊珊聲援陳時中：舒不舒服為「當事人的事」

▲黃珊珊拜訪大龍峒保安宮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日深夜爆料，民進黨台北市長候選人陳時中「十指緊扣、緊緊摟住」聯合醫院松德院區副院長李雅玲，其丈夫也在一旁，遭陳時中競總強烈譴責「使出奧步救選情」。無黨籍台北市長候選人黃珊珊7日表示，不要將個人東西做政治操作，競選團隊如果用這種方式操作，不論藍綠，市民都應該譴責。

黃珊珊7日下午拜訪大龍峒保安宮，針對陳時中摟女照片，黃珊珊回應，自己看到新聞時，覺得不用特別做什麼樣的揣測，且有同仁告知已在網路上傳一陣子，但沒有人會拿來做政治操作，「我覺得沒有必要，身為女性，也覺得不需要被人家做這樣影射，舒不舒服是當事人的事，我覺得外人不要看圖說故事。」

黃珊珊認為，選舉應該回到選舉本質，希望大家針對提出的政見或市政願景，而不是故意去做這樣的影射，「我覺得也沒什麼必要，而且人家是夫妻都在現場，我覺得這不是很適合的做法。」

至於外傳週刊被民進黨高層施壓，所以流到徐巧芯手中？黃珊珊說，不要把個人東西做政治操作，「我覺得選舉不需要選到這樣，然後整天再講跟市政無關的事。」不管怎麼樣，對於市民來說，大家關心的應該是這城市的未來，「一個競選團隊如果用這樣的方式去操作，不管是藍、綠，我覺得市民都應該譴責。」