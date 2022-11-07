今立冬巧遇「鳳凰日及天恩日」！做4件事福報加倍　這類人最有效

▲立冬碰上「鳳凰日」以及「天恩日」，福報累積數倍。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

今（7）天是24節氣中的「立冬」，意即季節正式進入冬季，有些民眾會在今天吃些麻油雞、藥燉排骨、或四物仔等溫熱食物進補，但其實在傳統民俗中今天也是「鳳凰日」和「天恩日」，命理專家柯柏成即指出，今日若做功德、種福田，則可以得到上天數倍的回報，尤其是女性朋友在這天百無禁忌，若又佈施行善，就能得到上天數倍的福報。

柯柏成在臉書粉專發文表示，11月7日不只是節氣立冬，如果翻開黃曆看看, 會發現也恰巧碰上「鳳凰日」以及「天恩日」的吉日，其中「鳳凰日」指的是女性朋友百無禁忌的吉日，而「天恩日」則是是上天施恩佈德的日子，因此很適合佈施、宴客、救濟或從事社會公益等活動，所種下的福田都可以得到上天數倍的回報。

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柯柏成進一步指出，女性朋友可以在這一天多多行善布施，若做的是陽善上天就會給予數倍的回報；但若做的善事為積陰德，就是所謂的「為善不欲人知，那麼所得福報將不可計量」，而布施不是限於錢財才算是布施，像是身體力行去做義工，或是對人說句讚美的話，這種在精神上的佈施即是所謂的「法佈施」。

柯柏成老師也提醒各位，千萬別錯過「鳳凰日」、「天恩日」碰在一起的吉日，趁這天好好做善事、積福報。

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