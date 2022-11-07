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菲律賓名嘴遇害　警方指控矯正局局長下令滅口

槍，槍殺，自殺，殺人萬用圖。（圖／示意圖／達志影像）

▲菲律賓名嘴遭到槍殺，警方指控矯正局局長下令滅口。（圖／示意圖／達志影像） 

文／中央社

菲律賓警方今天指控負責監獄管理的矯正局局長邦塔格下令殺害著名電台記者裴西．拉皮德；這名記者之死引發國際關注。

法新社報導，63歲的裴西．拉皮德（Percy Lapid）本名馬巴薩（Percival Mabasa），他10月3日準備前往DWBL廣播電台上班途中，遭攻擊者槍擊身亡。

警方對目前遭停職的矯正局（BuCor）局長邦塔格（Gerald Bantag）和其副手朱魯塔（Ricardo Zulueta）提出殺人指控。

官員先前表示，在警方公布監視器畫面後，據信為槍手的艾斯柯瑞雅（Joel Escorial）上個月以擔心自身安全為由向當局投案。

菲國司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）說：「他（邦塔格）可能成為被控犯下如此重大案件的菲國最高階官員。」

菲律賓國家調查局（National Bureau of Investigation）的哈維爾（Eugene Javier）在聲明中告訴記者，邦塔格下令殺害馬巴薩，據稱是因為「馬巴薩曾多次在節目揭露他的不當行為」。

邦塔格和朱魯塔也被控下令殺害帕拉納（Cristito Villamor Palana）；帕拉納據信是將殺戮令傳達給艾斯柯瑞雅的人。

艾斯柯瑞雅已確認帕拉納的身分。

哈維爾說，帕拉納是被自己的幫派成員用塑膠袋悶死。

此外，10名囚犯也遭到刑事指控。

司法部的檢察官將決定是否有足夠證據向法庭提出指控。

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