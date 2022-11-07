台南市公車電動化　Model T為古城增添時尚科技風

▲台南市長黃偉哲力推電動公車政策，2022年6月起還加入鴻海集團旗下鴻華先進研發的電動公車「Model T」，該公車造型亮眼吸睛，至年底將有16輛陸續上路，為古都增添時尚科技風。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府於2020年推出電動公車6年計畫，鼓勵市區客運業者把老舊柴油公車汰換為電動低地板公車，至今全市已有57輛電動公車上路，占全市公車總數約14％，2022年6月起還加入鴻海集團旗下鴻華先進研發的電動公車「Model T」，該公車造型亮眼吸睛，至年底將有16輛陸續上路，為古都增添時尚科技風。

市長黃偉哲表示，台南市作為全國第一個訂定「低碳城市自治條例」的城市，減少溫室氣體排放及鼓勵使用綠能運具一直是市府提倡及努力的目標。配合中央「2030年市區公車全面電動化」政策，市府在2020年推出電動公車6計畫，擴大鼓勵市區客運業者將老舊柴油公車汰換為電動低地板公車，並原則不再補助業者購買柴油公車，目標設定每年至少更換30輛電動低地板公車，在2030年之前達成全市公車皆為電動低地板公車的目標，落實節能減碳。

黃偉哲指出，台南市政府積極鼓勵及協助客運業者向中央申請電動公車購車補助，每輛可申請333.8萬至700萬元不等的補助金額，此外，市府本身再依據低碳城市條例再加碼給予每輛150萬元補助，期望減輕客運業者營運負擔，提高業者投入電動公車行列的意願，迄今已爭取核定補助113輛，占全市公車27％，爭取總補助金額上看5.5億元。

交通局表示，全新上路的電動公車皆為低地板車型，低地板車身以及無障礙斜度板可提供年長者、輪椅族及攜帶娃娃車的家長們更安心友善的服務；車上並設置無障礙席位及專用下車鈴，全面保障身心障礙者乘車權益；此外，車輛並導入ADAS先進駕駛輔助系統，可偵測前車距離、車道偏移、行車視野盲區及駕駛不當行為等，將駕駛及民眾的行車安全提升至更高層次。

新購電動公車除了台南市公車原本就有的CI識別系統外，車身並印有電動公車專屬LOGO—象徵永續綠能的圓環與電氣符號，讓市民朋友在路上能更清楚辨識電動公車。

自2022年6月起，台南市的電動公車新增鴻海集團旗下鴻華先進研發的電動公車「Model T」。這款車身採簡約造型富科技感，方方正正的造型被公車迷暱稱為「便當盒」，行駛在府城歷史悠久的巷弄中格外吸睛。除了外型亮眼之外，Model T也配置了與眾不同的多項先進設備，包括可以動態顯示到站資訊的LCD路線顯示螢幕、能更全方位掌握車輛兩側視野的電子廣角後視鏡、於車輛轉彎時投射燈光向用路人提醒內輪差範圍的燈光內輪差警示，以及採用視覺降壓效果的極簡車體美學設計等等，年底將有16輛Model T在台南陸續上路，將帶給民眾更優質的電動公車乘車體驗。

電動公車計畫推展至今，全台南市已有57輛電動公車上路，占全市公車總數約14％，如再加已獲核定補助車輛，將達113輛，占全市公車總數約27％，由於少了廢氣和噪音、也提升了乘車品質，已持續收穫各公司駕駛司機及搭乘民眾的眾多好評。