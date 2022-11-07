快訊／范雲批徐巧芯「冷血又無知」　拿女性傷痛做政治攻擊

▲民進黨立委范雲。（資料照／范雲國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間透過Facebook公布數張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩。陳時中7日上午受訪還原現場說，那是一個公開的場合，沒有所謂鹹豬手的問題；長期關注性別平權議題的同黨立委范雲也說，徐巧芯拿性騷擾、這麼多女性的傷痛來做政治攻擊，「我覺得這是冷血又無知」。

▲徐巧芯昨天爆料陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

徐巧芯昨天深夜透過臉書發出兩篇文章，影射陳時中在餐敘後摟住女性與會者的肩膀是「鹹豬手」。惟據了解，這組照片拍攝當下，陳時中應邀參加紙風車文教基金會董事會的活動，當時台北市立聯合醫院仁愛院區醫務長丁金聰夫婦連袂出席，畫面中握住陳時中右手的女子就是丁金聰的妻子李雅玲，而丁金聰當晚身著藍色襯衫緊跟在一旁。

對此，范雲今天下午在立法院受訪說，徐巧芯拿性騷擾、這麼多女性的傷痛來做政治攻擊，「我覺得這是冷血又無知」，因為性騷擾最重要的就是當事人的主觀的感受和意願，但徐巧芯認識當事人嗎？請不要把女性面對性騷擾的傷痛，做這種無知的攻擊。

媒體追問，徐巧芯稱公眾人物應該面對檢視，范雲怎麼看？范雲說，「大家都應該公平的檢視」，請了解一下性騷擾的定義，當事人的意願最重要，那當事人現在是缺席的，任何這種拿女性傷痛做政治指控的話，非常的冷血和無知。