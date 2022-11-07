他揭徐巧芯公布「陳時中摟肩照」目的　警告「這群人」不准挺

▲陳時中競選總部今天下午舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間透過Facebook公布數張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩。陳時中7日上午受訪還原現場說，那是一個公開的場合，沒有所謂鹹豬手的問題；台北市議員梁文傑下午指出，徐巧芯此舉就是為了用監控的方法，警告聯醫的所有醫生：不准你們再挺陳時中。

陳時中競選總部今天下午舉行「國民黨威權復辟？國民黨偷拍奧步，說清楚、講明白」記者會，會中也公布「音樂人為台北／阿中寫歌」系列歌曲。

徐巧芯昨天深夜透過臉書發出兩篇文章，影射陳時中在餐敘後摟住女性與會者的肩膀是「鹹豬手」。惟據了解，這組照片拍攝當下，陳時中應邀參加紙風車文教基金會董事會的活動，當時台北市立聯合醫院仁愛院區醫務長丁金聰夫婦連袂出席，畫面中握住陳時中右手的女子就是丁金聰的妻子李雅玲，而丁金聰當晚身著藍色襯衫緊跟在一旁。

▲徐巧芯昨天爆料，陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

簡舒培談及，事發後每位政治人物都很害怕，因為這樣跟選民親密的動作，可能每天每刻都在發生，為什麼徐巧芯身為民代卻可以污衊一個正常的政治人物跟選民的互動？為什麼徐巧芯自己就可以跟前總統馬英九摟肩？她秀出多張陳時中與支持者擁抱、握手的照片問，「難道要說陳時中掃街時，吃阿嬤豆腐嗎？」

此外，吳思瑤表示，從昨天晚上到今天，李醫師的心理壓力非常大，她非常難過，也充滿著驚恐，此事不僅對她個人和家人造成傷害，且她也擔心會對自己的職業生涯造成傷害，陳時中競總要表達強烈譴責，這種不當影射只是為了要搶救蔣萬安的選情，不是民主政治、光明磊落的選舉應該採用的手段。

吳思瑤痛批，徐巧芯低劣下流的行為，污染了台北市長選舉，其中有4大奧步：第一，使用不正當、不光明的偷拍手段，進行不健康的連結；第二，資訊來源不明，到底是誰拍的？是狗仔拍的？媒體拍的？還是國民黨自己派員一路跟監陳時中，難道國民黨的情治跟監在蔣家第四代身上又復辟了嗎？第三，看圖說故事，用不正、邪惡的眼光解讀正常的餐敘，第四，蔣萬安陣營繼續編造劇本，不惜編造出這是媒體所拍、綠營高層施壓，造成媒體不敢揭露，照片輾轉流到國民黨的劇本，「天啊，好會寫劇本，好會編造！」她並要求蔣萬安陣營對於不正的選舉行徑道歉。

▼陳時中競總今天公布多張與支持者握手、擁抱、搭肩的照片。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）