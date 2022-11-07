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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林耕仁控有「小金庫」　高虹安陣營反擊：宛如水門案的情節

▲▼高虹安「立院助理實質工作證據」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁7日指控民眾黨立委高虹安國會辦公室的支出，包括治裝費、生理用品、餐費、洗頭費，還要助理上繳現金到辦公室帳戶。對此，民眾黨新竹市長候選人高虹安陣營回應，沒有詐領情事，至於公積金的來源是幾位辦公室幹部體恤國會業務繁重辛苦而自掏腰包贊助公用，絕非高虹安個人的小金庫，痛斥風波猶如水門案的情節。

現為民眾黨立委的高虹安近日被爆出聘用男友李忠庭擔任國會公費助理遭指涉及詐領助理費，今大動作回擊，卻又遭林耕仁公布其國會辦公室的支出，引發爭議。

高虹安國會辦公室表示，林耕仁說他是從民眾黨內部人員拿到資料，試問這位吹哨者為何不是第一時間拿到檢調去辦案，竟然把資料交給對方候選人？試問，如果這些資料真是有人從本辦公室內部所取得，這位檢舉人是否為林耕仁議員派來臥底？何時來的？是否來全程監控高虹安委員？中間有無對價關係？除了這些資料，這位檢舉人還偷取了哪些資料？更何況高虹安現在還是立委，涉及國家機密的資料？另外有無竊取國會委員及助理之個人私密？這一切，如同美國總統尼克森竊聽對方陣營。

高虹安國會辦公室強調，林耕仁控高虹安委員詐領助理費，高虹安也於今早提出所有事證，並願意主動提供調查官相關證據，但據林耕仁所稱以非法方式取得疑似國會辦公室內部的資料，並侵害主管同仁的隱私權，完完全全地跨越了民主選舉的界線，更可能涉及刑事犯罪。

高虹安國會辦公室重申，申報的助理加班費絕無虛報、浮報，均為實質工作所得。沒有任一助理有詐領助理費及加班費，渠等所領取之費用都是自己勞務所得，而辦公室公積金的來源是幾位辦公室幹部體恤國會業務繁重辛苦而自掏腰包贊助公用，絕非誣控是高虹安個人的小金庫。

高虹安國會辦公室說，國會辦公室費用五花八門，舉凡待客咖啡、茶水、糖果餅乾、便當費用、和各聯繫人之間送往迎來、同仁飲料下午茶等，這些費用事實上無需逐筆向委員申請，於是內部主要幹部自由贊助成立公積金，作為辦公室的零用金，高虹安只知道有這件事，但是錢的花用、核決，和立法院公費完全無關，全部由行政主管直接處理。高虹安不介入參與這方面的事情。至於助理代買高虹安餐點或私人物品時，如有代墊情形，也都會向行政主任報帳，累積到一定金額後，主管會向高虹安請款，而高虹安會以現金批次繳回給行政主任，並非惡意指控的挪為私用，本辦公室再次強調不是助理費、加班費進入公積金，所有用途也全用在公務相關。

另外有關林耕仁指控有關李忠庭所領取的8萬元、8萬8千元兩筆費用，經查乃辦公室裝潢費用，當時辦公室裝潢由主管同仁共同參與規劃所需辦公空間，然費用超過50萬元，立法院補助30萬元，超出的20餘萬元，當時是由李忠庭代墊，匯款給裝潢公司單據都還在。李忠庭只向辦公室請領16萬8千元 ，其餘的款項是由他個人贊助辦公室主管同仁，希望能符合大家初期希望的辦公空間。待裝潢工程全部完成之後，就由公積金返還李忠庭贊助不足的代墊費用。

高虹安國會辦公室表示，林耕仁所取得的資料，究竟如何拿到？是否非法取得？應詳細向社會大眾交代。林耕仁擅自引用違法的資料做錯誤的解讀，誤導大眾，林耕仁及其背後的提供資料者，也必須要接受司法檢視。

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