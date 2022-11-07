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美麗島民調／黃偉哲支持度61.1%　領先謝龍介達45個百分點

▲▼台南市長參選人商毓芳、林義豐、黃偉哲、謝龍介、許忠信。（圖／ETtoday資料照）

▲台南市長候選人商毓芳、林義豐、黃偉哲、謝龍介、許忠信。（圖／ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

美麗島電子報7日公布台南市長最新民調，在目前宣布參選的五位候選人，現任市長黃偉哲以61.1%的支持度穩定領先，國民黨候選人謝龍介以15.7%的支持度位居第二，接下來為許忠信（2.4％）、林義豐（2.1%），有13.9%的選民未明確回答支持任何候選人。

從政黨立場來看，黃偉哲獲得泛綠陣營88.1%的支持；在立場中立或選人不選黨的市民，則獲得50.6%過半支持，支持度最少的族群則是泛藍陣營（19.9%）、民眾黨陣營（19.7%）；而謝龍介在泛藍陣營則獲得61.6%的支持度，其次是民眾黨陣營（51%）、立場中立（12.3%），在泛綠陣營的支持度僅2.8%。

從年齡層來看，黃偉哲在所有年齡層均勝過謝龍介與其他對手，其中在60-69歲（69.8%），40-49歲（65.1%）獲得最多支持，支持度最低的族群則是30-39歲（52.6%）；而謝龍介在50-59歲獲得最多支持（19.5%），其次是30-39歲（19.2），支持度最低的族群則是30-39歲（12.4%）。

在行政區方面，黃偉哲不論原台南市與原台南縣區，均領先謝龍介超過4成。其中，黃偉哲在大新營區獲得70.1%的選民支持，其次是大北門區（68.6%）、安南區（64.1%）；而謝龍介在安平區、南區獲得最多支持24.1%，其次是東區（18.8%）、永康區（17.8%）。

在施政滿意度方面，本次調查有75.6%的台南市民，滿意黃偉哲這4年來的施政，不滿意度則是18.2%；而信任度調查部分，有78%的市民對黃偉哲表達信任，有14.9的市民則表達不信任。

這項民調由美麗島電子報委託戴立安問卷設計與分析、畢肯市場研究公司於11月3-5日進行電訪，有效問卷為1071份，誤差範圍±3.0%。

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