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北市章魚哥「天玉里」最新民調！YTR街訪50路人「驚曝最挺他」

▲▼2022年台北市長選舉電視辯論會。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲2022年台北市長候選人蔣萬安（左）、陳時中（中）、黃珊珊（右）。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

在過去多次大選中，台北市「天玉里」的投票結果和最終結果誤差僅1%左右，因此有神預測「章魚哥」封號。就有YouTuber近日前往天玉里進行民調，街訪50名路人，發現民進黨籍候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊、國民黨籍候選人蔣萬安分別獲得14、16、20票；其中，真天玉里民的票數則為9、5、9票。至於這次是否依舊神預測，26日就能見真章。

YouTuber木炭開設頻道「木炭Charcoal ́・ω・`」，主打台灣第一個政治街頭民調頻道，6日上傳一支民調大對決影片，「準確度最高的里會怎麼投票呢 陳時中vs黃珊珊vs蔣萬安」。只見他前往章魚哥「天玉里」，訪問50位路人會支持哪一位台北市長候選人。

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▲▼ 。（圖／翻攝自木炭Charcoal ́・ω・`）

▲YouTuber到天玉里做2022年台北市長候選人民調。（圖／翻攝自木炭Charcoal ́・ω・`）

其中，支持陳時中的民眾指出，「疫情的時候做得很好」、「做事有責任感，也很努力，做衛福部長的時候不眠不休的」；投給黃珊珊的民眾表示，「應該比較有經驗、會做事」、「她當議員很久了，如果她當市長的話，覺得很多政務可以無縫接軌」；選擇蔣萬安的民眾則說，「年輕有為」、「年輕人來做事比較好啊！」

▲▼ 。（圖／翻攝自木炭Charcoal ́・ω・`）

▲民調結果曝光。（圖／翻攝自木炭Charcoal ́・ω・`）

做完50票民調後，木炭公布結果，分別為陳時中14票、黃珊珊16票、蔣萬安20票，在這當中，真的是天玉里里民的票數則為陳時中9票、黃珊珊5票、蔣萬安9票。木炭認為，這個比例跟他想像中的比例蠻接近的，但還是要等到26號見真章。

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