立院內政委員會考察砂石場　鍾東錦競辦怒斥：綠營選情告急才抹黑

▲苗栗縣議長鍾東錦。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦被爆違法砂石囤積等情事，立法院內政委員會7日前往苗栗縣卓蘭鎮考察。對此，苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部指出，民進黨候選人選情告急，才會動用全黨之力打壓、抹黑議長，在立委羅致政說會有司法和行政動作後，果然國家機器馬上動起來，連立法院內政委員會都變成民進黨打手

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮指出，立法院內政委員會今天以考察「苗栗縣卓蘭鎮非都市土地使用現況」名義辦理會勘，此行會勘只有一個重點，就是針對苗栗縣長候選人鍾東錦依法申報財產中的持分土地，意圖窮盡可種可能，羅織罪行加諸於鍾議長。

徐廷琮表示，從出席立委多半並非內政委員會的成員來看，顯而易見，這就是民進黨從中央到地方，動員綠色民代，指揮內政部、經濟部、農委會、環保署，甚至連台電等行政機關配合演出，濫用職權「假會勘真打壓」，操弄地方選舉的獨裁惡霸手段。

▲民進黨立法院黨團今天考察鍾東錦砂石場。（圖／湯蕙禎國會辦公室提供）



徐廷琮說，民進黨全面執政以來，貫徹「順我者昌、逆我者亡」的治理手段，為達目的不擇手段動用國家機器、網軍側翼對政敵進行抄家滅族式的毀滅攻擊，這次地方縣市長選舉，為了拿下苗栗縣，更是傾黨、國、綠色媒體之力，對最有希望贏得勝選的鍾東錦使出各種抹黑、污衊攻擊，甚至公然對司法檢調機關下指導棋，這種做法只會引來選民反感。

徐廷琮表示，這根本是一場選舉秀，況且沿著大安溪兩岸，至少十幾家砂石廠，這些立委和候選人，就單單只針對一家進行會勘，如此作法根本不是為了解決問題，而是為了選舉操作。

他認為，民進黨候選人選情告急，才會動用全黨之力打壓、抹黑議長，在立委羅致政說會有司法和行政動作後，果然國家機器馬上動起來，連立法院內政委員會都變成民進黨打手，在一黨獨大的情況下，行政、立法和司法的獨立性，可說是蕩然無存，更可以說是民主之恥。

針對立法委員所會勘土地，徐廷琮表示，鍾東錦是多名所有權人之一，土地經砂石場業者違規堆置砂石，可依違反區域計畫法裁罰，然而處罰對象是行為人，而非土地所有權人，如此簡單的法律觀念，難道身為肩負審查、修改法令職權的立委會不知道？

徐廷琮說，鍾東錦已多次表示，離開砂石業已超過10年以上，踏入公職以來，就是一個專業、專職的民意代表，據他所知，今天民進黨立委去勘查的砂石場，還有一名股東是徐定禎的結拜大哥，應該請徐定禎自己出來說清楚、講明白。