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雙11優惠出爐！　iPhone 14降價一成、手機配件買一送一

▲▼蘋果手機iPhone 14開賣。（圖／記者黃克翔攝）

▲蘋果手機iPhone 14 Pro Max。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俐穎／綜合報導

雙11即將到來，許多消費者也考慮趁此時機換手機，通訊廠商地標網通就推出雙11優惠，的iPhone 14 128G下殺至2萬5,800元，現省2,000元以上，而512G版本更祭出9折優惠，也推出配件相關優惠，指定品牌買一送一。

地標網通表示，在全台任一地標網通門市購買配件買一送一，包含belkin、momax、犀牛盾、imos、hoda等知名品牌，此次優惠一年僅一次，購買新機的民眾也可以用最划算的價格購入高品質配件。

即日起至11月15日，地標網通也推出，不限任何機型，購買手機就能參加抽獎，獎品包括Apple AirPods Pro (售價7,990)、Samsung Galaxy Watch4 44mm LTE (1萬1,990元)、Samsung 雙座充無線充電板(P4300) (售價 1,890元)、Momax MagSafe行動電源(售價$1,790元)、小米手環7(售價$1,195元)，抽獎結果將於11月20日於官網公告。

除了手機價格優惠外，地標網通也推出協助消費者轉換手機的服務，即使不是在地標網通購買的手機，也能到門市預約免費資料轉移的服務。▲雙11優惠。（圖／地標網通）

▲雙11優惠。（圖／地標網通）

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