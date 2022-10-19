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iPhone 14 Plus未達預期　外媒曝蘋果可能喊停生產

▲▼蘋果手機iPhone 14開賣。（圖／記者黃克翔攝）

▲蘋果iPhone 14 Plus 銷售未達預期。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俐穎／綜合報導

原先外界都預期 iPhone 14 Plus 應該是這次蘋果的熱門產品，因為此機型為蘋果有史以來銷售的價格最低的大螢幕 iPhone，不過外媒 The Information 指出，有供應商表示，蘋果已呼籲暫停 iPhone 14 Plus 的生產，且採購團隊會重新評估對該產品的需求。

The Information報導稱，蘋果似乎不太確定客戶對大螢幕 iPhone 14 的需求。供應鏈消息人士也透露，蘋果至少要求組裝商立即停止 iPhone 14 Plus 的生產。與此同時，也有消息指出，兩家蘋果供應商正在將產量降低 70% 到 90%。

報導分析，主要因素包括通貨膨脹而導致的日常生活成本上升，以及由於許多因素而導致的全球經濟低於平均水平。蘋果還將 iPhone 14 Plus 定位「雖合理但艱難」的價格點，iPhone 14 售價 799 美元，顯示螢幕已相當大。售價 899 美元的 iPhone 14 Plus 顯示螢幕更大，但沒有其他區別。相比之下，售價分別為 999 美元和 1099 美元的 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 具有更先進的鏡頭系統和重新設計的外觀。

儘管有需求疲軟的早期跡象，但The Information報導稱，蘋果也打算在明年秋季推出 iPhone 15 Plus 變體，不過目前不確定要如何改進。

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