iPhone 14 Plus未達預期　外媒曝蘋果可能喊停生產

▲蘋果iPhone 14 Plus 銷售未達預期。(圖/記者黃克翔攝)

記者陳俐穎/綜合報導

原先外界都預期 iPhone 14 Plus 應該是這次蘋果的熱門產品,因為此機型為蘋果有史以來銷售的價格最低的大螢幕 iPhone,不過外媒 The Information 指出,有供應商表示,蘋果已呼籲暫停 iPhone 14 Plus 的生產,且採購團隊會重新評估對該產品的需求。

The Information報導稱,蘋果似乎不太確定客戶對大螢幕 iPhone 14 的需求。供應鏈消息人士也透露,蘋果至少要求組裝商立即停止 iPhone 14 Plus 的生產。與此同時,也有消息指出,兩家蘋果供應商正在將產量降低 70% 到 90%。

報導分析,主要因素包括通貨膨脹而導致的日常生活成本上升,以及由於許多因素而導致的全球經濟低於平均水平。蘋果還將 iPhone 14 Plus 定位「雖合理但艱難」的價格點,iPhone 14 售價 799 美元,顯示螢幕已相當大。售價 899 美元的 iPhone 14 Plus 顯示螢幕更大,但沒有其他區別。相比之下,售價分別為 999 美元和 1099 美元的 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 具有更先進的鏡頭系統和重新設計的外觀。

儘管有需求疲軟的早期跡象,但The Information報導稱,蘋果也打算在明年秋季推出 iPhone 15 Plus 變體,不過目前不確定要如何改進。