iPhone 14入門款不受歡迎　外媒：蘋果未來可能提高Pro版售價

▲iPhone 14系列初階版銷售不如預期。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

彭博社記者 Mark Gurman 在最新一期 Power On 通訊中表示，蘋果對 iPhone 14 Plus 的誤判有利於iPhone 14 Pro 系列機型。 Mark Gurman表示，蘋果未來可能在價格上會有改變，較大的可能是提高高階iPhone售價，拉開產品定位。

Mark Gurman表示，從發布日起，配備6.7 吋螢幕的iPhone 14 Plus 似乎是蘋果的「誤判」。他認為蘋果今年出現 800 美元和 900 美元非 Pro 版iPhone 的做法很奇怪。

以分期付款購買iPhone 的用戶來看，iPhone 14 和iPhone 14 Pro之間的成本差異約為每月8 美元。當用戶考慮到手機性能、新功能，今年的 Pro 版本可能可以讓用戶更願意買單，Pro 版本有 48MP 後置鏡頭和全新動態島設定，普通型號則都是次要的更新，沒有吸引人的功能。

因為這些價格差異， Mark Gurman 認為非 Pro 版 iPhone 對許多蘋果消費者來說根本沒有吸引力。解決方案是讓蘋果對非 Pro 版 iPhone 價格降低。如果 iPhone 14 的價格是699 美元可能就會提高吸引力。

Mark Gurman表示，蘋果可能會降低非 Pro 手機的價格，但他認為另一種情況更有可能發生，蘋果將保持初階手機價格不變並提高高階機型的價格。