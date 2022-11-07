徐巧芯曝陳時中牽手照　他揭目的：警告意味甚濃

▲國民黨台北市議員徐巧芯指控民進黨台北市長候選人陳時中與已婚女子太過親密。（圖／翻攝自 Facebook／徐巧芯）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日曝光民進黨台北市長候選人陳時中與已婚女子的牽手照，引發軒然大波。民進黨台北市議員梁文傑認為，徐巧芯明明知道畫面中人物的身份，卻仍選擇攻擊，重點不是在講什麼尊不尊重女性，而是殺雞儆猴，警告意味甚濃，就是要告訴醫界，「你們有哪些人挺陳時中，我們國民黨都知道，小心點！」

針對徐巧芯爆料，陳時中競總回應，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道蔣萬安選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？

梁文傑指出，丁醫師和李醫師這對夫婦都在台北市聯合醫院任職，台灣醫界普遍挺綠，尤其是聯醫在抗疫中是第一線，都知道台灣抗疫成就不容抹殺。

梁文傑分析，徐巧芯早就知道這兩位的身份，所以這波攻擊不是在講什麼尊不尊重女性，而是殺雞儆猴，警告意味甚濃，是要告訴聯醫，你們有哪些人挺陳時中，國民黨都知道。