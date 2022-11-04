終於等到雙11！明星熱銷幫寶適網購強檔優惠開搶　買越多越划算

▲許多爸媽很懂得怎麼省，都會在雙11期間為家中嫩嬰把尿布囤好囤滿。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

年度強檔雙11又來了！這時候很多商品價格殺到底，促銷力道比平常深，買到真的是賺到，說到撿便宜，許多爸媽很懂得怎麼省，都會在雙11期間為家中嫩嬰把尿布囤好囤滿，不僅划算，網購方便快速的特色，一指下單後直接送給家，省時省力，是爸媽們補貨尿布的首選管道，而尿布界的人氣品牌幫寶適今年在momo、pchome兩大電商平台有不同超值優惠，這次就幫大家一次整理起來，上次沒跟到的，千萬別錯過了！

▲幫寶適在momo、PChome兩大電商分別推出超狂雙11限時優惠活動。（圖／幫寶適提供）

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寶寶尿布用量大，很多人都是直接一箱一箱扛回家，但想要有超殺折扣不傷荷包的話，當然要趁雙11展開省錢大作戰，許多爸媽大推兩大電商平台把優惠搶起來，momo主打價格超殺，明星商品超低價；PChome商品特價再送限量阿奇幼幼園系列贈品，以上詳細優惠內容，當然要筆記下來不能錯過。

▲▼日本婦產院首選No.1，適合新生寶寶的黏貼型紙尿褲可以溫柔呵護初感肌。

照顧小小孩不容易，尤其嬰幼兒肌膚細緻柔嫩，最怕一不小心就出現紅屁屁，看了好心疼。要擺脫令人煩惱的紅屁屁，除了保持清潔乾燥、勤換尿布，尿布更要慎選，材質、透氣度、吸收力都是挑選考慮重點。 市售眾多尿布品牌中，不少爸媽指定買日本製的幫寶適一級幫，透氣，親膚柔軟的特性，最適合作為貼身陪伴寶寶成長的第一好隊友。日本婦產院首選No.1，適合新生寶寶的一級幫黏貼型紙尿褲，可以更溫柔舒適地呵護初感肌，以及方便換穿、適合大寶寶的一級幫拉拉褲，高透氣、彈性腰腿圍貼合包覆，讓寶寶怎麼動都舒適。

▲▼一拉就穿一撕就脫，高透氣的彈性腰圍腿圍完美貼合包覆，讓大寶寶怎麼動都舒適的拉拉褲。

現在民生物價什麼都漲，消費者精打細算多會把握促銷採買、補貨，而雙11年度壓軸購物節活動，業者把最殺折扣搬出來，像是幫寶適祭出網購年度大檔優惠，不少人一年就等這一檔，有需要的爸媽要搶要快，好康特惠限時限量，錯過只能等明年。

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*最終售價及優惠由各通路自行決定，實際活動以賣場公告為準