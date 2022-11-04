　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

終於等到雙11！明星熱銷幫寶適網購強檔優惠開搶　買越多越划算

幫寶適雙11（圖／幫寶適提供）

▲許多爸媽很懂得怎麼省，都會在雙11期間為家中嫩嬰把尿布囤好囤滿。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

年度強檔雙11又來了！這時候很多商品價格殺到底，促銷力道比平常深，買到真的是賺到，說到撿便宜，許多爸媽很懂得怎麼省，都會在雙11期間為家中嫩嬰把尿布囤好囤滿，不僅划算，網購方便快速的特色，一指下單後直接送給家，省時省力，是爸媽們補貨尿布的首選管道，而尿布界的人氣品牌幫寶適今年在momo、pchome兩大電商平台有不同超值優惠，這次就幫大家一次整理起來，上次沒跟到的，千萬別錯過了！

幫寶適雙11（圖／幫寶適提供）

▲幫寶適在momo、PChome兩大電商分別推出超狂雙11限時優惠活動。（圖／幫寶適提供）

momo購物網幫寶適雙11優惠就等爸媽拼手速！刷momo卡再享10% mo幣回饋！
一級幫黏貼型 折後單箱1111以上，六箱組5999更優惠（平均一箱999），買越多越划算 ！一級幫拉拉褲組箱購1299，三箱組3699，換算每箱只要1233！
全系列滿5999折600；滿8999折1000；滿11,111送巧虎音樂滑行車或一級幫拉拉褲一箱！刷momo卡還再享10% mo幣回饋！

PChome 線上購物幫寶適雙11，使用Pi拍錢包綁Pi卡，筆筆回饋10% P幣；刷花旗聯名卡最高回饋11%
一級幫黏貼型83折以上，購買2箱限時再送阿奇積木組，或阿奇廚房玩具(2選1) ！一級幫拉拉褲 73折以上，箱購限時再送阿奇木製敲敲琴，或阿奇益智玩具(2選1) ！
全系列消費滿11,111送1,111 P幣 ，刷指定信用卡最高再回饋5% 。

寶寶尿布用量大，很多人都是直接一箱一箱扛回家，但想要有超殺折扣不傷荷包的話，當然要趁雙11展開省錢大作戰，許多爸媽大推兩大電商平台把優惠搶起來，momo主打價格超殺，明星商品超低價；PChome商品特價再送限量阿奇幼幼園系列贈品，以上詳細優惠內容，當然要筆記下來不能錯過。

幫寶適雙11（圖／幫寶適提供）

▲▼日本婦產院首選No.1，適合新生寶寶的黏貼型紙尿褲可以溫柔呵護初感肌。

幫寶適雙11（圖／幫寶適提供）

照顧小小孩不容易，尤其嬰幼兒肌膚細緻柔嫩，最怕一不小心就出現紅屁屁，看了好心疼。要擺脫令人煩惱的紅屁屁，除了保持清潔乾燥、勤換尿布，尿布更要慎選，材質、透氣度、吸收力都是挑選考慮重點。 市售眾多尿布品牌中，不少爸媽指定買日本製的幫寶適一級幫，透氣，親膚柔軟的特性，最適合作為貼身陪伴寶寶成長的第一好隊友。日本婦產院首選No.1，適合新生寶寶的一級幫黏貼型紙尿褲，可以更溫柔舒適地呵護初感肌，以及方便換穿、適合大寶寶的一級幫拉拉褲，高透氣、彈性腰腿圍貼合包覆，讓寶寶怎麼動都舒適。

幫寶適雙11（圖／幫寶適提供）

▲▼一拉就穿一撕就脫，高透氣的彈性腰圍腿圍完美貼合包覆，讓大寶寶怎麼動都舒適的拉拉褲。

幫寶適雙11（圖／幫寶適提供）

現在民生物價什麼都漲，消費者精打細算多會把握促銷採買、補貨，而雙11年度壓軸購物節活動，業者把最殺折扣搬出來，像是幫寶適祭出網購年度大檔優惠，不少人一年就等這一檔，有需要的爸媽要搶要快，好康特惠限時限量，錯過只能等明年。
momo賣場：https://pg.pse.is/4fsr7z
PChome賣場：https://pg.pse.is/4jxe5l

*最終售價及優惠由各通路自行決定，實際活動以賣場公告為準

ET快訊
4款疫苗保護力排行公布！　它95.6%最強
快訊／北韓軍機180架升空！　南韓F-35A等80架戰機緊急
快訊／高鐵男車廂內突昏厥！　送醫搶救不治
快訊／涉性侵未成年網美　《原子少年》小孩到案說明...身影曝
接觸者下周起一律0+7　取消填報同住家人詳細個資
快訊／中壢「柬埔寨豬寮」救32人　3人遭虐死屍體扔山區
5女本尊跟照片一樣辣！　清純學生妹1原因逃過
快訊／本土+27547、增74例死亡　40多歲女「發病6天亡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

終於等到雙11！明星熱銷幫寶適網購強檔優惠開搶　買越多越划算

戰雙11！超商「20杯咖啡下殺5折」只有3天　加碼推1元買百元商品

全聯20款人氣鍋物登場！超級補湯200元有找　消費滿千送買菜金

不用餓著瘦！江宏恩一日五餐　三年減29K靠「這招」

【廣編】有閑購物雙11「你按讚我降價」PS5、巨大哥吉拉價格你決定

絕美鍋具驚爆全年最低親民價　網友手刀搶雙11必敗熱銷組

今天衝！　超商「特大杯拿鐵下殺35元」限時3天開搶了

【廣編】大摩築光大師系列首創「金繼」橡木桶　雙擘攜手築構傳奇巔峰

東森「Strawberry益菌棉」新上市　全家超商販售

雙11暖慶大戰開打！10大電商首波好康攻略　強檔品天天特殺、抽1年搭機免運

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

終於等到雙11！明星熱銷幫寶適網購強檔優惠開搶　買越多越划算

戰雙11！超商「20杯咖啡下殺5折」只有3天　加碼推1元買百元商品

全聯20款人氣鍋物登場！超級補湯200元有找　消費滿千送買菜金

不用餓著瘦！江宏恩一日五餐　三年減29K靠「這招」

【廣編】有閑購物雙11「你按讚我降價」PS5、巨大哥吉拉價格你決定

絕美鍋具驚爆全年最低親民價　網友手刀搶雙11必敗熱銷組

今天衝！　超商「特大杯拿鐵下殺35元」限時3天開搶了

【廣編】大摩築光大師系列首創「金繼」橡木桶　雙擘攜手築構傳奇巔峰

東森「Strawberry益菌棉」新上市　全家超商販售

雙11暖慶大戰開打！10大電商首波好康攻略　強檔品天天特殺、抽1年搭機免運

大台中市政發展協會民調　盧秀燕46.7%蔡其昌19.4%

韋蘭德打破世界大賽「0勝」魔咒　賽後受訪直呼：不容易

高端價格、EUA「半個月內」全數公開通過！　醫驚呆：效率超高

清水最美「欒樹秘境」藏身排水溝！綠紅美景綿延數公里現在去最美

過嶺重劃區10分鐘擁抱青埔！房價省半樂享特區同級生活

兩張表看懂4款疫苗保護力排行！BNT最強「高端勝莫德納」

拉布拉多留在家2小時「吃掉64300元」　奴才一進門只能哭了

旅展春節團買氣爆棚　旅行社滿手訂單「歐、日行程候補中」

候選人站「待轉區」拜票...路人全看傻　一查竟是高雄傳奇人物

8歲男童被眼鏡蛇咬居然沒事　他當場「反咬兩口」毒蛇反而先死

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

消費熱門新聞

超商特大杯拿鐵下殺35元限時3天搶

11元吃必勝客比薩、肯德基雞塊只有3天

不用餓著瘦！江宏恩一日五餐　三年減29K靠「這招」

雙11買對東西一次囤一年份超賺！

麥當勞雙11搶刮雞塊買1送1、10元小薯

5隻原味炸雞腿下殺68折連吃5天！

買1送1！肯德基「雙11限定優惠」快看

後疫情下的流量密碼？

咖啡買11送11！超商雙11優惠一次看

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

全聯補湯200元有找　消費滿千送買菜金

超商「20杯咖啡下殺5折」只有3天

速食店「烤雞下殺79折」爽吃1個月

以後逛不到了！「大直家樂福」將熄燈

更多熱門

相關新聞

超商「20杯咖啡下殺5折」只有3天

超商「20杯咖啡下殺5折」只有3天

迎戰雙11！有超商特意找來指定電商合作，強勢推出3大超殺優惠，包括新用戶輸入專屬優惠碼「百元商品1元買」、下單選指定超商取貨送大杯拿鐵20元折價券及憑超商寄取件收據爽喝咖啡買1送1，網購族肯定要搶；並加碼在網路商城、全門市祭出「咖啡20杯打5折」、「買11送11」等超殺優惠，咖啡控把握機會囤。

UNIQLO「最美內衣」新品比之前更燒

UNIQLO「最美內衣」新品比之前更燒

雙11刷卡回饋衝上42%！　銀行信用卡優惠、攻略一次看

雙11刷卡回饋衝上42%！　銀行信用卡優惠、攻略一次看

最齊全化妝品雙11好康都在這！

最齊全化妝品雙11好康都在這！

雙11暖慶大戰開打　10大電商首波好康攻略

雙11暖慶大戰開打　10大電商首波好康攻略

關鍵字：

雙11幫寶適尿布網購momopchome

讀者迴響

熱門新聞

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

歐陽娜娜爆同居大2歲男星！　他光上身出門倒垃圾

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

厄文正式道歉　美媒：籃網生涯已告終

傳台積電「美員工」結訓返國！他揭內幕

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面