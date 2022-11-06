劉櫂豪辦全客語政見發表會+後援會成立大會　200鄉親力挺

▲劉櫂豪舉辦全客語政見發表暨客家後援會成立大會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪6日召開客家政見發表暨客家後援會成立大會，客家後援會會長也是客家委員會委員劉源利、客家委員會委員彭歲玲老師，及各客家協會近2百名客家鄉親出席力挺。

劉櫂豪客家政見發表暨客家後援會成立大會特別邀請關山德高的客家女孩鍾佳妤擔任主持人，全程客家語主持，劉櫂豪也全程以客家語致詞發表政見，主張造好文化深耕要落實多元文化扎根，針對台東5分之1人口客家文化，要成立客家事務機構，推動客語教育及客家文化復興，造好台九線客庄農遊，打造成為客家文化聚落新農村景觀，促進文化及觀光、產業發展。

劉櫂豪指出，台東縣政府目前沒有完整的客家政策推動，客家文化也完全被忽略，毫不重視。這4年來，客家相關活動非常少，顯然不重視客家族群。

劉櫂豪新提出將成立客家事務機構，落實客家文化扎根與推廣，協助客語認證、客家文化傳承及培育客家人才，舉辦競賽及展演推廣客家文化。也將推動活力客家台九線：池上鄉善用客家園區和農村閒置空間，結合客家創意產品和文化行銷，推動客家相關文創產業及農遊發展；關山鎮運用客庄聚落城鎮風貌的優勢，結合友善農業及全國首座環鄉自行車道，配合小鎮市集，塑造慢活城鎮：鹿野鄉大型活動應調整交通動線規劃，並結合在地文化及產業特色，將農村串連起來，讓旅客深入農村，推廣在地農產品及客庄文化。從台九線串聯池上、關山、鹿野至台東市客家學堂，讓台九線客家文化成為台東縱谷地區觀光發展的重要活水源頭之一。

劉櫂豪表示，客庄文化十分深厚有底蘊，會重視客家事務，增加預算，落實客家文化教育，促進文化傳承，推動活力客家台九線，打造具有文化意涵的農村廊道，成為台東農遊觀光新的明星產業。