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疾管署提供高端疫苗資料遭質疑　王必勝5點澄清

▲▼指揮中心11/4記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

衛福部疾管署提供高端疫苗保護效益分析資料遭質疑，指揮中心指揮官王必勝今天發文以5點澄清爭議，審查資料來源不僅疾管署，還有高端公司報告、某臨床單位資料庫數據分析。

針對高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，王必勝今天再次於臉書（Facebook）發文澄清5項爭議。首先是外界質疑專家審查會用舉手投票來決定結果，他說，事實是，14名專家在聽完各項報告後進行提問及討論，最後再依照自己的專業判斷。

王必勝進一步說明，以書面記名投票，再由會務人員統計結果並留下紀錄。依各人意志投票表決，相較於其他方式，如共識決或收集意見由業管首長決定，已是最民主且尊重專業的機制。

第2項是部分人士批評審查內容使用疾病管制署大數據資料。王必勝說，指揮中心在第一時間就已經清楚說明，這次審查資料有3個部分，分別是高端公司報告、某臨床單位資料庫數據分析，以及疾管署大數據資料庫統計分析。

王必勝表示，一般審查新藥時，除了申請公司報告，幕僚單位也會準備文獻、數據及各國比較等資料，供專家委員評判時參考。這次納入各種資料時，也現場請專家委員投票決定是否適當，並獲得一致同意，過程很嚴謹。

第3項是在野黨要求公開專家委員名單。王必勝說，沒有法律規定審查會公開委員名單。王必勝指出，當天調查出席委員意願，大部分委員都反對公開，因此不會公開委員名單以示尊重，在特定人士可能意圖騷擾、霸凌之下，公開名單勢必造成專家委員嚴重困擾。

第4項為部分人士指稱審查速度太快，時機敏感配合特定候選人。王必勝表示，指揮中心從事各項工作，皆以專業及民眾需求為優先，不會考量選舉相關問題。會中最後以外聘委員14名專業判斷後投票決定，事前對於結果殊難預料，不可能掌控。

第5項是疾管署大數據統計分析適法性。王必勝解釋，指揮中心要求疾管署就資料庫大數據統計分析，是基於單價疫苗時期結束，希望以科學證據提供民眾這段時期疫苗接種效益相關資訊，藉此作為下階段疫苗政策訂定參考，並依法無需事前申請倫理審查，統計分析會擇期完整向民眾報告說明。

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