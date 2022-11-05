高端保護力審查惹議！　綠議員曝數據：勿為政治鬥爭操弄資訊落差

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高端保護力審查惹議！　許淑華曝數據：勿為政治鬥爭操弄資訊落差

▲▼許淑華表示「高端疫苗實戰數據效果佳」。（圖／許淑華競辦提供）

▲許淑華曝數據喊「高端疫苗實戰數據效果佳」。（圖／許淑華競辦提供）

記者詹宜庭／台北報導

高端疫苗去年7月獲得緊急使用授權（EUA），但附帶條件是1年內要繳交保護效力報告，而食藥署於3日緊急發布新聞稿宣布「高端疫苗通過保護力審查」，遭外界質疑其效率之快，要求指揮中心公布委員名單。台北市議員許淑華5日表示，根據全國資料庫統計，高端疫苗實戰數據效果佳，防重症防死亡高達9成，呼籲「政治人物不要為了政治鬥爭，操弄資訊落差，無端創造民眾的對立與恐慌。」

許淑華表示，最近出門跑行程，偶爾會碰到比較焦慮的朋友，詢問高端效果到底好不好？為了解決民眾疑慮，她特別請教醫學專家，並將專家所說的資料彙整，希望能幫忙傳遞正確的醫學知識。

「高端好效果，健保大數據背書。」許淑華指出，台灣的專家藉由健保資料庫進行大數據分析，比對「高端、莫德納、BNT、AZ」4種疫苗施打後的數據，發現打三劑高端的防護力與其他國際疫苗一樣優秀。根據數據顯示，同樣都打3劑疫苗，避免中重症的保護效果，AZ為65.9％、莫德納為87.4％、BNT為95.8％、高端為91.4％；同樣打三劑疫苗，避免死亡的保護效果，AZ為60.9％、莫德納為90.0%、BNT為95.6％、高端為90.3％。

許淑華表示，高端對抗病毒的能力跟莫德納、BNT一樣好，雖然高端二期三期的實驗數據尚未完備，但健保資料庫呈現的結果也是真實世界證據(RWE)的一種，RWE也是美國的食品藥物管理局FDA，作為評估疫苗效果的重要指標。另外，許淑華補充，高端採用次蛋白疫苗技術，副作用小，為高敏感族群創造多一種選擇，呼籲政治人物不要為了政治鬥爭，操弄資訊落差，無端創造民眾的對立與恐慌。

高端疫苗去年7月獲得緊急使用權（EUA），其附帶條件是1年內要繳交保護效力報告，而高端公司於10月28日完成補件。然而，距離高端公司完成補件不到一周時間，食藥署於11月3日便公布「高端疫苗以14比0全數通過保護力審查」，遭外界質疑效率之快，要求指揮中心公布審查委員名單。

針對公布審查委員姓名一事，疫情指揮中心指揮官王必勝則回應，會議當天向委員們做了調查，絕大部分人士皆反對公開，所以會議記錄委員採「匿名」形式，未來不會對外公開委員名單。

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