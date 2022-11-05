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高端補件7天速審遭疑「幫陳時中解套」　薛瑞元：快也唸、慢也唸

▲▼衛福部長薛瑞元 蔣萬安 衛環委員會 詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長薛瑞元 。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗保護效益獲專家認可，順利保住EUA，但食藥署在收到補件7天後就火速通過審查，也讓外界質疑是為台北市長參選人陳時中辯論會解套。對此，衛福部長薛瑞元無奈表示，「快也唸、慢也唸」，能趕在4天內完成審查，是因為同仁非常努力整理資料，也剛好順利約到委員時間，「這都是照一定程序來。」

薛瑞元今（5）日下午出席公立醫院協會第十一屆第二次會員大會暨「後疫時代的醫療趨勢」學術研討會，會後接受媒體堵訪，回應高端疫苗相關問題。

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薛瑞元表示，當時高端將補件資料送達食藥署後，「在立院大家也一直問我會不會拖過選舉？」自己則說盡量拚拚看，而同仁也非常努力，把資料快速整理出來，剛好也約到委員時間，才能順利完成審議。

至於國民黨關切的委員名單，薛瑞元表示，「大概不會公布」，因為現在網路搜索太厲害，公布後可能會造成委員或家人被騷擾。

食藥署高端疫苗保護效益評估專家會議，3日深夜以14:0通過高端疫苗保護效益審查。指揮中心4日也公開分析資料，在四大廠牌疫苗中，接種三劑高端疫苗在中重症、死亡保護力，高於莫德納、AZ，低於BNT。不過，卻有不少專家對結果存疑此項分析是「拿第四期臨床試驗取代第三期」。

對此，薛瑞元也回應，昨日公布的數據為真實世界數據，第三期已有WHO團結試驗正在進行，當初通過高端疫苗EUA也未要求需在一年內做完三期臨床試驗，只有要求保護效益報告，希望國人認清事實。

指揮官王必勝也表示，WHO團結試驗就是傳統多國多中心的隨機分派對照試驗，目前已進入資料分析階段，若三期報告合格，就代表高端可以申請我國或其他國家正式藥證，而近日專家會議僅對去年高端EUA通過但書進行審查，結果也顯示高端疫苗有保護效益，EUA可以延續。

不過，被問及高端EUA保住後，指揮中心是否還有購買計劃？薛瑞元則回應，「大概沒有了」，他引述王必勝昨日在記者會所言「高端的階段性任務已經完成」，審查結果也證明台灣有實力製造出安全有效的疫苗。

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