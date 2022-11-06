本土連續4天低於3萬！今比上周日少22.8%　明確診者7+n上路

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增24309例本土個案，另增47例死亡，而目前也是連續4天病例低於3萬。發言人莊人祥表示，今天新增病例數較昨天減少1,214例，減少約4.8%，較上周日減少7,191例，減少約22.8%。

▲中央流行疫情指揮中心公布今日本土個案。（圖／指揮中心提供）

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今日新增24,309例本土病例，為11,207例男性、13,091例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,035例)，臺中市(3,350例)，高雄市(3,309例)，桃園市(2,395例)，臺南市(2,365例)，臺北市(2,203例)，彰化縣(1,151例)，屏東縣(785例)，新竹縣(606例)，雲林縣(600例)，新竹市(584例)，苗栗縣(473例)，嘉義縣(468例)，南投縣(449例)，基隆市(348例)，宜蘭縣(345例)，嘉義市(310例)，花蓮縣(241例)，臺東縣(150例)，金門縣(78例)，澎湖縣(60例)，連江縣(4例)。

另外，明（7日）也再度鬆綁相關防疫管制，除取消接觸者居家隔離，確診者隔離／自主健康管理天數改「7＋n」，解除健身房、團體旅遊、八大行業等疫苗三劑令外，公共場合也不再強制量體溫；11/14則是確診者居家隔離改為5+n。

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