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快篩1條線出門　台大醫回家一看：怎可能？

▲▼COVID-19,新冠肺炎,確診,快篩,陽性,Omicron,疫情,防疫。（圖／記者周宸亘攝）

▲快篩試劑。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台大醫院口腔顎面外科主治醫師李正喆分享自己快篩「一條線」就出門，結果回家發現變「兩條線」，再做一次快篩變陽性，「給大家一個建議，測試完測試棒不要急著丟掉，寧可多擺1到2個小時，說不定會有意外的發現。」

李正喆5日在臉書說，「撐到最後，還是晚節不保，我成為我們家4個人中最後一個確診的」；當天早上起來覺得喉嚨癢癢的，其他沒什麼不舒服，就想下午因為要開會，拿某廠牌的快篩篩了一下，結果是一條線。

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▼快篩試劑。（示意圖／記者林悅翻攝）

▲▼快篩。（圖／記者林悅翻攝）

「我還仔細等了15分鐘，還是一條線，就放心出去。」李正喆表示，等到約2個小時後回家，看到桌面上還忘了清掉的測試棒，竟然呈現兩條紅線， 「T」呈現淡淡的紅色。

李正喆指出，一想怎麼可能，再拿政府發的羅氏快篩再篩一次，結果當下馬上呈現兩條深深的紅色，「我終於確定我不是天選之人，也不是沒有朋友的人，跟病毒的感情也沒有不好。給大家一個建議，測試完測試棒不要急著丟掉，寧可多擺1到2個小時，說不定會有意外的發現。」

指揮中心5日公布國內新增2萬5523例本土個案，單日本土病例連續3天跌破3萬，另增44例境外移入，確診個案中新增67例死亡。

▼李正喆發文。（圖／翻攝李正喆臉書）

（圖／翻攝李正喆臉書）

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