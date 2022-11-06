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快訊／今增47死、本土+24309！20多歲女打3劑疫苗染疫亡

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增24,355例新冠肺炎確定病例，分別為24,309例本土個案及46例境外移入；另確診個案中新增47例死亡。死亡個案中有2例為20多歲女性，其中1人打過3劑疫苗，仍不幸染疫死亡。

▲▼11/6新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增24,309例本土病例，為11,207例男性、13,091例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,035例)，臺中市(3,350例)，高雄市(3,309例)，桃園市(2,395例)，臺南市(2,365例)，臺北市(2,203例)，彰化縣(1,151例)，屏東縣(785例)，新竹縣(606例)，雲林縣(600例)，新竹市(584例)，苗栗縣(473例)，嘉義縣(468例)，南投縣(449例)，基隆市(348例)，宜蘭縣(345例)，嘉義市(310例)，花蓮縣(241例)，臺東縣(150例)，金門縣(78例)，澎湖縣(60例)，連江縣(4例)。

指揮中心指出，今日新增47例本土病例死亡個案，為31例男性、16例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、46例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月19日至11月3日，死亡日期介於10月2日至11月3日。

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為18例男性、28例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自日本(4例)、印尼(3例)、美國(2例)、法國、越南、加拿大、澳大利亞(各1例)移入，另33例感染國家調查中。入境日期介於今年10月8日至11月5日。

▲▼11/6新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲11/6新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計19,558,309例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,668,023例排除)，其中7,887,538例確診，分別為36,659例境外移入、7,850,825例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,198例新冠肺炎死亡病例，其中13,181例本土，個案居住縣市分布為新北市2,670例、臺北市1,478例、臺中市1,355例、高雄市1,265例、桃園市992例、臺南市985例、彰化縣764例、屏東縣516例、南投縣413例、雲林縣411例、苗栗縣362例、嘉義縣338例、基隆市290例、宜蘭縣282例、花蓮縣230例、嘉義市220例、新竹縣214例、臺東縣182例、新竹市148例、澎湖縣34例，金門縣32例；另17例為境外移入。

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