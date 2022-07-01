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就是愛「鹿角蕨」！　南警查獲鹿角蕨雅賊

▲62歲蕭姓男子深愛鹿角蕨，竟四處尋找竊取被一分局警方查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲62歲蕭姓男子深愛鹿角蕨，竟四處尋找竊取被一分局警方查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台市警一分局東寧派出所於6月22日下午2時許，接獲胡姓民眾報案指稱，其於22日上午11時許發現吊掛在東區育樂街店外騎樓柱子上之「鹿角蕨」不翼而飛，警方深入調查循線於6月30日下午傳喚62歲蕭姓男子到案說明，並在蕭嫌居所外起獲6株竊得之鹿角蕨。

警方指出，被害人自行調閱店鋪騎樓監視器發現，係為一騎乘自行車之男子於22日凌晨4時40分許前來將之竊走，東寧所於獲報後旋即派員展開調查。

經查該名男子於6月22日凌晨4時40分許騎乘自行車抵達東區育樂街現場，在環顧周遭確認四下無人後，即徒手行竊吊掛於騎樓柱子上之鹿角蕨，並將鹿角蕨裝入自備之黑色塑膠袋後離開。

東寧派出所巡佐胡瑞宏、警員鄭丁維、黃啟哲、陳建宏等員至現場及周邊勘查蒐證，發現犯嫌竊取鹿角蕨後，又騎乘自行車不斷穿梭於東區、中西區、北區之大街小巷，因此大大增加了追查行蹤之困難度，但偵辦員警並未因而放棄，在鍥而不捨的布線追緝，終於確認犯嫌之住居所，即於6月30日下午循線通知竊取鹿角蕨之62歲蕭姓犯嫌到案說明，並在蕭嫌居所外起獲6株竊得之鹿角蕨。

▲62歲蕭姓男子深愛鹿角蕨，竟四處尋找竊取被一分局警方查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，蕭嫌喜好種植各類花草植栽，近期更對鹿角蕨深感興趣，然蕭嫌並未依正當管道購買取得植栽，反而利用凌晨時段騎乘自行車繞行市區大街小巷，如有發現中意之鹿角蕨，隨即下手竊取並帶回住所觀賞，經查蕭嫌共涉及6起鹿角蕨竊案，全案依竊盜罪嫌函送台南地方檢察署偵辦。

市警一分局表示，目前尚有2株鹿角蕨查無被害人資訊，提醒市民朋友如有發現鹿角蕨遭竊，可向第一分局東寧派出所(06)237-5433洽詢。

據維基百科指出，鹿角蕨，為水龍骨科鹿角蕨屬植物，主要產地在熱帶和亞熱帶地區，有18個已經發表的原生種。它們生長於熱帶雨林，為腐生生物，以樹表的腐爛有機物為營養，用硬而光滑的營養葉及有抓附性的根系把持在樹上。雖然它原產熱帶高溫的雨林中，但對環境適應力很強，被大量運用在各國園藝產業及建案造景中。據了解，鹿角蕨價格差距甚大，一株數百至10多萬元不等。

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