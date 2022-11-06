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炸物店開吉了！為40元報警抓唐寶寶　老闆提告PO文者妨害名譽

▲▼唐寶寶忘帶40元發抖道歉　炸物店老闆報警嗆「我才不管他什麼症」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲炸物店老闆因唐寶寶點餐後忘記帶錢而報警，事件曝光後引起網友撻伐。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市一名唐氏症少年4日想買40元炸物給阿公、阿嬤吃，不料卻因忘記帶錢包，而遭老闆當場報警，唐寶寶當場嚇得渾身發抖，事後於臉書道歉，並表示「不要再買東西了」信心十分受挫。在案件曝光發酵後，該家炸物店遭網友群起撻伐，稍早Google上顯示「永久停業」；新北警方也透露，炸物店老闆今凌晨3時許已前往派出所對PO文者提告妨害名譽。

昨一位媽媽在臉書心碎發文，表示患有唐氏症的兒子4日到永和復興路某炸物店消費，買了40元的炸物想給阿公、阿嬤吃，但點餐後發現錢包忘了帶，馬上跟老闆道歉，沒想到老闆開始大聲咆哮，還打電話叫警察，嚇得兒子渾身發抖，躲在旁邊一動也不動。

事後，媽媽親自到店面了解情況，怎料老闆直接回嗆「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」媽媽錯愕反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」但老闆只是拉高嗓門，「我們很忙，哪有時間等！」

全案曝光後引起網友群起撻伐，到該家炸物店Google評論狂洗一星負評，痛斥老闆沒有同理心；而該家炸物店受到此次事件影響，稍早Google地圖也顯示「永久停業」。

《ETtoday新聞雲》向新北永和警方求證，警方坦言，昨第一時間炸物店老闆確實有因唐寶寶付不出40元而報警，經過一夜發酵後事件越滾越大，老闆今凌晨3點半左右再度前往警局報警，提告PO文者妨害名譽。

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