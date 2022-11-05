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大園航空城補償加碼　張善政：補償金調漲逾2成+加發15%扶助金

▲張善政今（5）日出席大園區徐其萬競選總部成立大會上指出，未來上任後將重新檢討發還鄉親土地比例，補償金調漲逾2成，配合搬遷者加發15%扶助金。（圖／張善政競辦提供）

▲張善政今（5）日出席大園區徐其萬競選總部成立大會上指出，未來上任後將重新檢討發還鄉親土地比例，補償金調漲逾2成，配合搬遷者加發15%扶助金。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長候選人張善政今（5）日出席市議員候選人徐其萬大園競選總部成立大會，會中針對航空城補助方案時指出，未來上任後，將重新檢討發還鄉親土地比例，只會增加不會減少。調整補償金增加逾2成；針對仍在大園區住戶，若配合在後年年底前搬遷，加發15％扶助金，扶助非自願優先的市民。

張善政今天中午出席徐其萬大園區競總成立大會，前桃園縣長吳志揚、前立委陳根德、廖正井與國民黨中常委侯佳齡等人均出席。張善政表示，這幾個月在徐其萬議員陪同，在大園區走透透，很多地方都像自己家廚房一樣，徐其萬議員都非常熟，尤其大園區最關心的航空城，對在場鄉親影響巨大。

張善政還說，透過徐其萬、陳根德委員與在場里長協助，很多座談會都聽到鄉親心聲，今天利用競總成立機會，未來上任後航空城補償三大方案。很多鄉親的土地被徵收，徵收整地後，要還給大家一個比例，我們覺得要重新檢討，發還給鄉親的土地比例，讓發還鄉親的土地比例更公平，更符合正義原則，發還給鄉親的土地比例，「只會增加，不會減少。」

張善政認為，徵收戶的補償過往每年都會調整，但去年桃園市府偏偏挑在九月調整前，訂出每一點12.2元，這有點在騙鄉親，去年九月已調到13多元，我們直接調成今年標準14.7元，調整比例超過兩成。

▲張善政今（5）日出席大園區徐其萬競選總部成立大會，向支持者揮手致意。（圖／張善政競辦提供）

▲張善政今（5）日出席大園區徐其萬競選總部成立大會，向支持者揮手致意。（圖／張善政競辦提供）

張善政提及，「有些鄉親拿了鼓勵金搬走了，但目前仍有很多鄉親繼續住在當地，甚至拿不到鼓勵金，陳根德委員、徐其萬議員都告訴我，繼續住在這邊鄉親其實很辛苦，施工時有灰塵，還有抽地下水、井水，結果因施工關係，井水也斷掉」。

張善政強調，為補償目前仍居住在大園鄉親，只要在民國113年年底前搬遷，每一戶加發15%扶助金，15%的扶助金，就是考慮這一兩年大園施工關係，影響大家生活，只要住在這邊得鄉親，後年年底前搬遷，都給15%的扶助金，扶助非自願優先的市民。

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