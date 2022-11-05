被丟防疫7問　陳時中無奈「問3次就多餘了」惹眾怒：沒答案啊

▲台北市長候選人陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北市長選舉辯論會今（5）日舉行，光是在第一段申論部分，國民黨候選人蔣萬安就對民進黨候選人陳時中提出「防疫7問」，結果陳時中就在申論時無奈回，「這些問題不是都問過了嗎？」還說同樣的問題問了三次，就有點多餘了。這讓網友忍不住在PTT的板上開酸，「問題是不是只能問一次，不能問三次？」

蔣萬安在第一段申論部分，除了高呼要帶台北風華展現在世界面前，還話鋒一轉點名陳時中，希望陳時中能清楚跟全國民眾交代，為什麼3+11的關鍵會議沒有會議紀錄？為什麼疫苗採購合約要封存30年？為什麼民間想採購國際疫苗，採購過程頻頻受阻？為什麼在陳任指揮官時，放任黑心快篩流入市面，甚至由小吃店標下衛福部十六億的快篩標案？為什麼高端疫苗的二期臨床試驗，委託中資公司來參與？最後，為什麼在疫情最高峰時，雙雙辭去指揮官跟衛福部長職務、投身選戰？

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陳時中在申論時則無奈，「這些問題不是都問過了嗎？怎麼一問再問呢？」還直呼「裝睡的人叫不醒」，「同樣的問題，同樣回答過了，如果你要當市長，一個問題問一次，還沒辦法了解；問兩次，你應該明白；問了三次，其實就有點多餘了。」認為蔣會在辯論時花很多時間罵他，但他更在意的是台北市。

就有網友不禁在PTT的Gossiping板上問卦，「問題是不是只能問一次，不能問三次？」文中開酸，「問題問一次沒有答案，所以不能問第二次第三次對不對？以後大家都只能問一次。為什麼問不到答案，還只能問一次啊？為什麼不給大家問問題問多次的權利啊？好奇怪喔！」

貼文一出，其他人也傻眼，「啊就沒回答，我不能問嗎」、「哪一次有講清楚」、「問一百次也沒得到答案啊！笑死」、「有回答過這些問題嗎？求解有人說說」、「都跟你說裝睡的人叫不醒了，我就裝睡了。」甚至有網友在直播片段中留言怒批，「第一階段是政見申論，不是嗆人時間，謝謝！」