　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市長辯論會下周登場！提問人遭爆「1／4邁的人」　陳其邁回應了

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長電視辯論會將在12日舉行，不過，親藍團體質疑，在高雄市選委會的28位提問人名單中，有1/4都是市長陳其邁的人。對此，陳其邁今（5）日回應，選委會是獨立機關，尊重選委會的安排；國民黨高雄市長候選人柯志恩則批評，選務機關應該是獨立機關，但現在公布的提問人名單，裡面有那麼多跟陳有關係的人，「這還是公正名單嗎」？

臉書粉專「Ｗetalk高雄」日前PO文質疑，高雄市選委會提出28位提問人名單，其中竟然高達1/4是陳其邁的人，當內場被陳其邁全面掌握，其他3個候選人還玩什麼？痛批太髒了吧？連辯論會也把黑手伸進去？

「Ｗetalk高雄」一一點名，曾梓峰是陳其邁高雄智庫總召集人，貴為中山大學校長的鄭英耀，曾是民進黨官方智庫新境界文教基金會董事，這兩位大學者可是陳其邁及民進黨最重要的大腦，由他們擔任提問人，柯志恩能有活路？

再來，劉坤福是陳其邁觀光產業後援會總會長，李瑤曾和高閔琳籌組挺邁姐妹會、陳美珠是民進黨原住民族委員會委員、陳存永是陳菊市府秘書處長、朱光興更是率先跳出來為陳其邁公費醫師落跑事件辯護的人，這些「專家」是哪一家專屬產品，高雄市選委會不清楚嗎？

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁今天表示，選委會是獨立機關，尊重選委會的安排。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於藍營的指控，陳其邁今天表示，選委會是獨立機關，尊重選委會的安排。柯志恩對於陳其邁的回應則重砲批評，選委會選務工作本來是公平公開的獨立機關，但要問的是，他們提出來的提問者為什麼有這麼多具有政黨色彩，包括陳其邁的（智庫）執行長，還有很多後援會會長，為什麼提問者會出現這樣子背景的名單，這是我們質疑的。

她強調，選務工作應該獨立透明的，應該剔除政黨意識鮮明的人，之後來呈現出公平的名單，問題是現在公布的提問人名單，裡面有那麼多跟陳有關係的人，你覺得選務機關提出來的名單還是公正名單嗎？應該是先解決這個問題。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩質疑發問人名單，應該剔除政黨意識鮮明的人。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於目前名單有爭議的話，是否還會繼續參加辯論會？柯表示，她會繼續參加辯論，但是還是要把這樣的狀況跟大家講，對於他們所提出來的問題，她還是都會回應，這是一個身為候選人應該有的態度。

高雄市選委會則表示，針對高雄市第4屆市長辯論會發問人名單，高雄市選舉委員會歷次均是以學界、專家、社團代表、公益團體代表等為主。

這次32位名單，在10月6日的協商會議中均已現場提供4位選人（代表）確認後，請各陣營攜回排列序位，再交回高雄市選舉委員會依4位候選人勾選的排序，依序位總合最低者，由市選委會依序徵詢其是否同意擔任發問人。會議中4位候選人（代表）均同意勾選排序，而且均無表達異議，也依時間繳回發問人勾選名單。
 

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
蔣萬安嘆北市新生兒僅郝市府一半　「其中一個我貢獻的」
台北房價高　陳時中酸蔣萬安：矽谷經驗是什麼？有蓋社宅嗎？
快訊／陳時中狂嗆蔣萬安！　「我再講一遍看他懂不懂」
快訊／「台版柬埔寨」媽媽遭虐死扔山區　兒子痛心出面了
辯論聚焦「年輕父母不敢生」　黃珊珊：不是只有發錢而已
快訊／陳時中出題「新竹換台北」　蔣萬安：心中有藍綠才講棄保
蔣萬安問「內科交通」怎改善？　黃珊珊：文湖線地下化藍綠都否決
蔣萬安疑「卡育兒津貼」？陳時中斥要大聲說出來　「我跟中央關係
陳時中問大巨蛋　蔣萬安答題不忘要求交代疫苗採購、高端EUA

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

辯論媒體問「支持被中統一？」　蔣萬安：一國兩制當然是反對到底

張善政6年前備詢「不了解桃園產業」　鄭運鵬：現在還是不了解

陳時中不辦雙城　黃珊珊酸「打臉蔡英文」：這就是你的抗中保台？

辯論噴金句！蔣萬安嘆北市新生兒僅郝市府一半　「其中一個我貢獻的」

陳時中辯論大打保台牌：台灣是主權獨立的國家　名字叫做中華民國

居住正義若跳票將「不再競選連任」？蔣萬安避答：社宅不是萬靈丹

高市長辯論會下周登場！提問人遭爆「1／4邁的人」　陳其邁回應了

「我不會開空頭支票」　黃珊珊諾：當市長社宅興建數保持全國第一

蔣萬安提問「關水門」　陳時中嗆：我再講一遍看他懂不懂

居住正義交鋒　陳時中酸蔣萬安：矽谷經驗是什麼？有蓋社宅嗎？

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

35人求職遭上銬囚禁1個月　3人亡棄屍山區1遺體搜尋中

賈永婕陶醉老公獻唱：帥翻了！　沒被邀合唱委屈「怎麼不是我」

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

辯論媒體問「支持被中統一？」　蔣萬安：一國兩制當然是反對到底

張善政6年前備詢「不了解桃園產業」　鄭運鵬：現在還是不了解

陳時中不辦雙城　黃珊珊酸「打臉蔡英文」：這就是你的抗中保台？

辯論噴金句！蔣萬安嘆北市新生兒僅郝市府一半　「其中一個我貢獻的」

陳時中辯論大打保台牌：台灣是主權獨立的國家　名字叫做中華民國

居住正義若跳票將「不再競選連任」？蔣萬安避答：社宅不是萬靈丹

高市長辯論會下周登場！提問人遭爆「1／4邁的人」　陳其邁回應了

「我不會開空頭支票」　黃珊珊諾：當市長社宅興建數保持全國第一

蔣萬安提問「關水門」　陳時中嗆：我再講一遍看他懂不懂

居住正義交鋒　陳時中酸蔣萬安：矽谷經驗是什麼？有蓋社宅嗎？

辯論媒體問「支持被中統一？」　蔣萬安：一國兩制當然是反對到底

張善政6年前備詢「不了解桃園產業」　鄭運鵬：現在還是不了解

雨下不完！除濕機擺「這3處」功效最佳　搭配電扇效果更好

超過20家餐飲推買一送一或11元加價購　Global Mall也搶雙11商機

麥當勞連爆食安疑慮！他吃漢堡「啃到黑綠蟲蟲」　腹瀉驚嚇不敢上學

「在地生根」投資12億擴產線　8300坪鴻茂工業廠房今啟用

陳時中不辦雙城　黃珊珊酸「打臉蔡英文」：這就是你的抗中保台？

高端補件7天速審遭疑「幫陳時中解套」　薛瑞元：快也唸、慢也唸

路口碰撞！momo貨車側翻倒　司機撞暈一度受困...2人受傷

辯論噴金句！蔣萬安嘆北市新生兒僅郝市府一半　「其中一個我貢獻的」

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

政治熱門新聞

即／首例！25歲曾聖光戰死烏　趙少康發聲

「選舉賭盤」最熱縣市曝光！　桃園選情組頭看好他

畫面曝光！警大校長跟角頭共赴招待所　還有傳播妹同歡

LIVE／陳時中、蔣萬安、黃珊珊辯論登場！　現場直播看這裡

朱學恒翻車了！　臉書被灌爆「快打韓國瑜」

蔣萬安影射店員遇刺「陳時中害的」　競辦怒：違背人性

蔣萬安提問「關水門」　陳時中嗆：我再講一遍看他懂不懂

快訊／北市長辯論登場　蘇煥智幕僚闖入會場搶mic抗議秒被架走

迎戰下午辯論　陳時中氣勢秘密武器流出

陳時中諷蔣萬安身世　砲打柯文哲：市民變「往上爬的工具」

陳時中直問大巨蛋誰負責？黃珊珊：國民黨弊案、民進黨卡關

快訊／陳時中出政治考題「新竹換台北」　蔣萬安提公共政策避答

陳時中備戰辯論會到深夜　陳建仁探班提醒「多微笑」

北市勝負底定？　他曝：陳時中政黨盤82％已達「天花板」

更多熱門

相關新聞

蔣萬安提問「關水門」　陳時中嗆：我再講一遍看他懂不懂

蔣萬安提問「關水門」　陳時中嗆：我再講一遍看他懂不懂

台北市長唯一一場辯論今（5）日登場，在第二階段、第二輪的交叉詰問部分，國民黨候選人蔣萬安問民進黨候選人陳時中，是否知道水門用途就是為了要阻絕水災？但陳曾說，若他當選，絕對不會人還在水門外就關水門，未來到底該如何因應？陳嗆，「我都講過了，但蔣萬安還是聽不懂，再講一遍，看他懂不懂」。

陳時中酸蔣萬安：矽谷經驗是什麼？有蓋社宅嗎？

陳時中酸蔣萬安：矽谷經驗是什麼？有蓋社宅嗎？

陳時中問「新竹換台北」劍指藍白合　黃珊珊：台北市府是彩色的

陳時中問「新竹換台北」劍指藍白合　黃珊珊：台北市府是彩色的

企業簽限電生死狀　蔣批中央能源政策得檢討

企業簽限電生死狀　蔣批中央能源政策得檢討

蔣萬安砲陳時中「卡北市育兒津貼」　黃珊珊再加碼

蔣萬安砲陳時中「卡北市育兒津貼」　黃珊珊再加碼

關鍵字：

柯志恩高雄市長國民黨陳其邁2022九合一大選2022高雄市長

讀者迴響

熱門新聞

伊能靜罕見「揭離婚哈林主因」！3關鍵讓她崩潰

鍾明軒留學1月「技術都不如台灣」！

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

25歲阿美族戰士陣亡烏克蘭！　遭爆在台積欠百萬債務

「中壢囚禁案」女房仲雙手潰爛幫吐血死者CPR

46歲女星愛女6個月罹罕病「醫診斷活不過2歲」！

超商美式、拿鐵買6送6限時1天搶

25歲阿美族戰士戰死烏克蘭！　立射訓練影片曝光

林俊傑不藏了！演唱會大方「帶她上台」

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

想包養單親媽試車被騙1.6萬元！他用這招報仇

開箱年收6億天后闆娘台中105坪豪宅

前妻衝上台鬧婚　擴音器嗆「渣男騙感情」

台版「柬埔寨詐騙」首腦落網！　35歲茶董照片曝光

更多

最夯影音

更多
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口
新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面