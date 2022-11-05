高市長辯論會下周登場！提問人遭爆「1／4邁的人」　陳其邁回應了

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長電視辯論會將在12日舉行，不過，親藍團體質疑，在高雄市選委會的28位提問人名單中，有1/4都是市長陳其邁的人。對此，陳其邁今（5）日回應，選委會是獨立機關，尊重選委會的安排；國民黨高雄市長候選人柯志恩則批評，選務機關應該是獨立機關，但現在公布的提問人名單，裡面有那麼多跟陳有關係的人，「這還是公正名單嗎」？

臉書粉專「Ｗetalk高雄」日前PO文質疑，高雄市選委會提出28位提問人名單，其中竟然高達1/4是陳其邁的人，當內場被陳其邁全面掌握，其他3個候選人還玩什麼？痛批太髒了吧？連辯論會也把黑手伸進去？

「Ｗetalk高雄」一一點名，曾梓峰是陳其邁高雄智庫總召集人，貴為中山大學校長的鄭英耀，曾是民進黨官方智庫新境界文教基金會董事，這兩位大學者可是陳其邁及民進黨最重要的大腦，由他們擔任提問人，柯志恩能有活路？

再來，劉坤福是陳其邁觀光產業後援會總會長，李瑤曾和高閔琳籌組挺邁姐妹會、陳美珠是民進黨原住民族委員會委員、陳存永是陳菊市府秘書處長、朱光興更是率先跳出來為陳其邁公費醫師落跑事件辯護的人，這些「專家」是哪一家專屬產品，高雄市選委會不清楚嗎？

▲陳其邁今天表示，選委會是獨立機關，尊重選委會的安排。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於藍營的指控，陳其邁今天表示，選委會是獨立機關，尊重選委會的安排。柯志恩對於陳其邁的回應則重砲批評，選委會選務工作本來是公平公開的獨立機關，但要問的是，他們提出來的提問者為什麼有這麼多具有政黨色彩，包括陳其邁的（智庫）執行長，還有很多後援會會長，為什麼提問者會出現這樣子背景的名單，這是我們質疑的。

她強調，選務工作應該獨立透明的，應該剔除政黨意識鮮明的人，之後來呈現出公平的名單，問題是現在公布的提問人名單，裡面有那麼多跟陳有關係的人，你覺得選務機關提出來的名單還是公正名單嗎？應該是先解決這個問題。

▲柯志恩質疑發問人名單，應該剔除政黨意識鮮明的人。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於目前名單有爭議的話，是否還會繼續參加辯論會？柯表示，她會繼續參加辯論，但是還是要把這樣的狀況跟大家講，對於他們所提出來的問題，她還是都會回應，這是一個身為候選人應該有的態度。

高雄市選委會則表示，針對高雄市第4屆市長辯論會發問人名單，高雄市選舉委員會歷次均是以學界、專家、社團代表、公益團體代表等為主。

這次32位名單，在10月6日的協商會議中均已現場提供4位選人（代表）確認後，請各陣營攜回排列序位，再交回高雄市選舉委員會依4位候選人勾選的排序，依序位總合最低者，由市選委會依序徵詢其是否同意擔任發問人。會議中4位候選人（代表）均同意勾選排序，而且均無表達異議，也依時間繳回發問人勾選名單。

