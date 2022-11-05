苗栗爆賄選！1票1千元　縣議員候選人樁腳遭起訴...5選民認罪

▲苗栗地檢署針對吳姓樁腳替第五選區縣議員以現金賄選，火速偵結起訴，為苗栗在本次選舉第2件賄選起訴案件。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、蔡怡萍／苗栗報導

苗栗地檢署接獲情資，苗栗縣第五選區縣議員選舉，吳姓樁腳涉嫌以每票現金1000元替黃姓候選人賄選，吳男遭聲請羈押禁見獲准後，地檢署迅速偵結，將吳男及收受賄賂的選民5人一併提起公訴。

苗檢偵辦吳姓樁腳為苗栗縣黃姓縣議員候選人現金賄選案，於11月2日發動搜索、傳喚，昨（4）日即迅速偵查終結，也是繼苗栗市文聖里里長候選人林永發，涉嫌以現金6000元買一家6張選票賄選遭起訴後，於本次選舉苗栗第二件起訴之賄選案件。

經檢察官指揮苗栗縣警察局頭份分局、法務部調查局苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、刑事警察局偵查第四大隊第三隊、內政部入出國及移民署苗栗專勤隊等共計40名司法警察，查得吳男於今年9月、10月間，以每票新台幣1千元為代價，先後向林姓、吳姓、蔡姓選民等5人共交付賄賂共9千元，希望該等選民及同戶親屬投票支持特定縣議員。

吳男雖否認犯行，但收受賄賂之林姓、吳姓、蔡姓選民等5人均指證明確，因此仍將吳提起公訴；收受賄賂之林姓、吳姓、蔡姓選民等5人則因坦承犯行、態度良好，起訴同時也建請法院斟酌情形宣告緩刑。

隨著投票日漸近，苗栗查賄團隊將繼續增強查緝能量、展現強力查賄的執法態度，並以維護選舉公平、公正、公開為首要任務，藉以鞏固民主政治之基石。本署在此特別呼籲，舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，請勿以身試法。