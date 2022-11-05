蔣萬安消費往生者牽拖陳時中　林鶴明揭：顯露敗象

▲蔣萬安。（資料照／蔣萬安競辦提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安4日晚間透過臉書發文影射，超商大夜班店員蔡文豪去年11月因勸說顧客戴口罩反被殺害，當時中央流行疫情指揮中心規定配戴口罩，公文印著「部長陳時中」5個大字等語，引發爭議。民進黨副秘書長林鶴明指出，蔣萬安絲毫沒有譴責行兇的歹徒，為了選舉帶風向要扭曲成陳時中的罪，「蔣萬安的畫風亂了，這是他首次顯露敗象的操作」。

蔣萬安昨天透過臉書發文表示，大家還記得超商店員蔡文豪嗎？去年11月，他才30歲，一個喜歡健身的年輕人，全身散發滿滿朝氣，他跟你我一樣，有好多好多的夢想正要實現，只因為盡忠職守的規勸顧客戴口罩，意外激怒了兇嫌，遭到刺殺不幸離世。

蔣萬安批評，當時的疫情指揮中心發布公告，民眾進入超商須配戴口罩，衛福部表示，業者如果未善盡場所管理人之勸導責任，亦有受裁罰之虞，這個公文上印著「部長陳時中」5個大字，一聽到有人喪生，陳時中居然改口說超商店員沒有一定要勸人戴口罩，蔡文豪執行政府命令而喪生，卻被講得像多管閒事，這叫蔡文豪的家屬情何以堪？

對此，林鶴明表示，蔣萬安「畫風」亂了，昨天半夜在臉書刻意帶風向，操作去年11月有一位超商店員因為規勸顧客戴口罩而遭刺死，卻硬要帶風向說悲劇是陳時中發布的公文要求大家戴口罩。

林鶴明表示，事件當然是悲劇，但造成悲劇發生的是那位行兇的歹徒，蔣萬安卻為了選舉，過了1年後，刻意在辯論賽前一晚發文帶風向要扭曲成陳時中的罪，卻絲毫未譴責行兇的歹徒，這是多麽醜陋的臉書文，這篇臉書一定是有人叫蔣萬安發文的，沒有小編敢自己寫這種文章，「我建議媒體今天可以問蔣萬安，是誰建議他的？」

林鶴明批評，這是蔣萬安在這場選舉中，首露敗象的一次操作，理由很簡單，這篇文章極度爭議，消費往生者，硬要牽拖競選對手，這完全不像一個領先者會發文的內容，蔣萬安的畫風轉變，更證明TVBS民調顯示蔣萬安民調下滑的趨勢已造成蔣陣營內部的壓力，開始請鬼拿藥。

林鶴明補充，2014年台北市長選舉，無黨籍參選的柯文哲與國民黨候選人連勝文對戰，他也注意到選戰後期，有一次連勝文公開批評前總統馬英九，令自己極度意外的操作，事後沒幾天連勝文馬上改口，這就是策略搖擺的特徵，也是競選陣營腳步亂了的鐵證。