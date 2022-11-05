媽趕去工地上班一開錢包被滿滿「女兒愛」暴擊　2千人感動

▲女兒的舉動讓眾人感到暖心。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



記者崔子柔／綜合報導

不少家長為了扛起家計，每天辛苦工作，但看見孩子的成長總會覺得欣慰。一名母親就表示，她和女兒提到還沒領薪水，這幾天要省著點花，隔天就看到錢包被塞滿女兒豬公裡存的零錢，讓不少網友感動。

原PO昨（4）日在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，她早上趕著去工地上班，到早餐店一開錢包才發現，裡面被裝了一堆零錢，還有女兒寫著「上班加油♥」的紙條。

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原PO表示，女兒前一天看她工作辛苦要她去按摩，但她說還沒領薪水，這幾天要省一點，結果隔天就看到女兒挖了存錢筒的錢，全放進她的零錢包裡，讓她相當感動。

▲原PO的女兒孝順又體貼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



貼文吸引超過2千人按讚，不少網友也被原PO女兒的行為暖到，紛紛留言表示，「是不是覺得上班充滿力量」、「孩子永遠是心靈上最大的支柱」、「來報恩的孩子，哪像我兒子...根本是來復仇的」、「曾經開玩笑跟小孩子說我們家很窮買不起水果了，結果隔天起每次班上中餐發的水果他都會努力幫忙”收集”帶回」、「好貼心喔！有女兒真好」、「好可愛好貼心的舉動喔」。