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老闆娘兒子「店內投籃」砸到女客！店家態度讓他氣炸：這樣正常？

▲▼老闆娘的兒子在店內打球。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲老闆娘的兒子在店內打球，過程中砸到女客，店家卻一點表示都沒有。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

記者柯振中／綜合報導

彰化一名女子日前帶著孩子，到某間燒臘店用餐，沒想到店裡的小孩竟然直接在內用區域打籃球，甚至還砸到她，結果老闆娘一句道歉都沒有，讓她感到憤怒，「是我反應太大嗎？才國小的小孩是多會控球，球不長眼睛欸！」

這名女子在「爆怨公社」指控，她帶著小孩到彰化某燒臘店用餐，當時是選擇內用，沒想到菜都已經上齊，老闆娘卻開始挪動桌椅，騰出空間讓孩子在旁邊投籃，「就在我旁邊，距離不超過三公尺。」

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老闆娘兒子打球的過程中，她見到老闆娘過來搶球，原本以為是要收起來，沒想到對方開口稱「球灌很飽啊」，接著繼續放任，直到球砸在她身上，老闆娘的兒子才跑來致歉，並決定不玩。

▲▼老闆娘的兒子在店內打球。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲女子表示，老闆娘的兒子事後有道歉，老闆娘卻一副無所謂的樣子，直到她用完餐離開，都沒有任何表示。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

不過，老闆娘的兒子砸到她以後雖然有道歉，但老闆娘的態度令她更加生氣，直到踏出店門口，店家也沒有任何表示，「讓小孩在店裡打球可以，但是當時有內用的人欸！是我反應太大嗎？才國小的小孩是多會控球？球不長眼睛欸！」

貼文曝光後，有不少人留言譴責，「太扯，一頓飯都不能好好吃」、「好離譜，我根本吃不下去，吃個飯戰戰兢兢怕球砸到」、「一個人打太無聊，怎麼不多找幾個來鬥牛」、「這裡其實是運動場，賣吃的是老闆為了讓自己運動」、「應該要搶球，然後換玩躲避球砸回去啊」、「傻眼！要打球不會留在學校打或者去公園喔！」

事後也有不少人感到憤怒，到Google評論留下負評，譴責老闆娘的態度，該店家還被惡搞，分類改成「籃球場」，目前則是顯示「永久停業」。

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