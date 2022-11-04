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台灣知名變裝皇后Yolanda：變裝不是偽裝，而是讓本來的自己更有魅力

文／女子學

梳妝台前一張如刀刻般俊俏、輪廓剛硬的男性臉龐，在粉底刷和遮瑕液的鋪天蓋地下，粗黑的毛髮及鬍渣儼然消逝，取而代之的是一張全白的畫布，等不及由斑斕的彩妝注入生命。接著在顴骨、下顎和鼻翼畫上幾筆修容，暈染出一道道細緻的稜線，並透過打亮強化陰影，完整呈現出一張五官深邃、輪廓立體的女性面容。

最後注入靈魂的，是那細緻上揚的眉毛、如貓眼般炯炯有神又神秘高雅的眼線，以及鮮明亮麗的唇彩。仔細端詳，鏡子裡的男性陽剛投射早已煙消雲散，如今佔據世人眼光的，是一位站在高檯上綻放艷麗光彩的「皇后」。

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▲變裝可以呈現溫柔婉約的公主，亦能展露內在凌駕眾人的女王形象（圖／Yolanda提供，下同）

Drag Queen 是欣賞自己陰柔面的表演，也是一門跳脫性別的藝術

變裝皇后（Drag Queen）大多以生理男性為主，藉由浮誇妝容及鮮豔亮麗的特製服裝，在舞台上以誇張且不失細節的對嘴、流暢的肢體表現及敏銳的臨場互動，「唱」出內在那如明星般耀眼的自己。

Yolanda是臺灣變裝皇后界無人不曉的巨星，她提到變裝最原始的意義，是去「欣賞自己陰柔的樣子」。許多同志小時候因為陰柔氣質被霸凌，進而想逃避自己的陰柔面，但變裝使陰柔的自己，成為一個有藝術價值，且可以得到掌聲的表演，這對不管表演者本身或觀眾都是一個鼓勵，以及讓自己更好的一件事情。

至於，變裝皇后表演為何會以「對嘴」為主要形式，也與過去保守封閉的歐美社會有關：當時同志族群被社會打壓、迫害，只得到地下酒吧或舞廳尋求慰藉，使同志族群自認永遠無法跟異性戀一樣，在生活、工作上擁有對等的機會及保障。透過模仿心目中的女明星對嘴，在舞台上閃耀，便是向眾人宣示：「如果世界肯給予我機會，我也能做到這麼好！」

從事變裝表演七年的Yolanda，認為變裝讓她肯定自己的存在，由於她從小就富有表演慾，卻總覺得站在舞台上發光發熱，終究是場難以實現的夢，不過變裝給了她舞台閃耀，也讓她知道有個地方是可以被注目到的。如今的Yolanda表示，變裝早已融入生活，很難獨立切割出來，她說：「一想到我就會想到變裝，想到變裝就會想到我。」

▲去年JENN LEE時裝周，Yolanda攜手媽媽在伸展台上揮舞彩虹旗，踩過世俗的框架及束縛。

用愛的力量撼動世界，但溫暖的一幕背後，乘載的是數年來的家庭革命

Yolanda父母觀念保守，總是加諸獨生子的社會期待在她身上，使從小熱愛化妝、表演的她遲遲不敢向父母坦承一切，直到變裝事業一路攀升，才勇於向家裡出櫃。母親原本保守的觀念也被兒子的愛給溶蝕，漸漸敞開心胸，到現在還會要求Yolanda傳表演影片給她看，甚至轉傳分享給其他朋友們。

▲（由左至右）House of Mesula 部分成員：Kimmy / Yolanda / Marian / Honey Mesula 

在臺灣變裝界身經百戰的Yolanda，也與知名皇后瑪麗安創立House of Mesula，Yolanda表示當初提攜她進入變裝界的老闆Alvin，不斷扶植並給予她舞台，卻也沒要過一分一毛錢，出於感激，Yolanda也想扶持更多變裝表演者，將文化及能量延續下去，畢竟身為性少數族群，變裝皇后的工作環境條件仍處劣勢，若沒有人教導她們如何生存，皇后們處境只會每況愈下，或許也會慢慢褪去。

成為變裝家族House of Mesula 的「媽媽」後，Yolanda學著換位思考，從原生家庭帶給她的影響，去教育並拉拔自己的「女兒們」。Yolanda不會用同一套標準去規範她們的演出，因為變裝就是一個呈現自我特色的表演，比起填鴨式教育，Yolanda更希望給予她們一扇門，找出自己的特色，並走出自己的路。

▲透過變裝文化的介紹，旨在讓政府及民眾了解變裝文化與藝文工作的關聯性

「或許我們不是在窗明几淨的藝文場地演出，但原來藝術就是這樣一張高不可攀的標籤嗎？」

去年因為疫情嚴峻，變裝皇后申請藝文紓困金時遭到駁回，此舉引起不少熱議，Yolanda也在個人粉專重申「變裝皇后是藝文表演者！」變裝皇后每一次的演出，從妝髮造型、服裝設計、舞台型式到舞蹈編排都自己構思，因此變裝不僅是表演型式，更是每個獨立意識的展現。

「這也是為什麼變裝皇后能與勇敢做自己劃上等號，因為一切都是由『自己』發想，每個變裝皇后都是最真實的自己的展現。」Yolanda說。

比起抨擊政府作為，Yolanda更希望透過宣達變裝表演，讓大眾認識變裝文化，除去「在八大場所等於不入流」的污名標籤。Yolanda提及，現在的變裝表演，比起以往歐美浮誇渲染力、放大藝術化的型態，現在的變裝更貼近自己，只要呈現的樣子有美感、並符合心中想要的樣子，就能放大它變成表演的一部分。

臺灣變裝表演正逐漸普及化，有許多皇后慢慢走出同志酒吧，前往劇場、電影、單口喜劇等藝文表演場域，希望透過不同展演形式，使大眾看見變裝的更多質感與層次，並消弭民眾對於變裝表演的負面刻板印象。

▲走在路上不敢展露的另一面，在舞台上是被大方允許的

「我們都能夠成為在舞台上閃亮的那顆星，不再躲在陰暗。」

對於變裝表演的舞台設定上，Yolanda說道：「我不會另外做一個角色去逃避自己，而是讓本來的自己看起來更有魅力。」就如前面所說，表演也是肯定自己的存在，比起模仿秀，變裝更像是將一直藏在心中的另一個自己，在舞台上放大出來。

Yolanda也鼓勵大眾，永遠不要預設立場，把自己的可能性、選擇性打到最開，只要多想一點、試圖敞開更多角度，也許未來就會不一樣，更不要覺得有錯的事物，十幾年前的社會或許不認同同志，但端看如今臺灣變裝文化的蓬勃發展，著實地撼動了那些否定的道德標竿。

最後，Yolanda給予想嘗試變裝的新生代皇后一些忠告：「不要怕！每個人都有一開始的樣子，如果沒有開端就不會有最後，不要害怕把門打開，勇敢去嘗試、相信自己做的是對的，並用寬容的心接受建議。」

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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