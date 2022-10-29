邊緣群體躍上國際！台灣變裝國王丹丹：每個不同樣貌都是自己的一部分

文／女子學

夜幕低垂，沉靜寂寥的夜空如黑洞般吸盡了光和聲波，獨留城市的一隅閃爍著微光，走近一看，歡騰的樂音和絢爛燈光交映下，是正激昂享受夜生活的人們。他們的目光聚焦在舞台上，表演者穿上一襲璀璨華袍，以浮誇的對嘴和流暢的肢體表現，散發出生命的光和熱，此時的他們是夜空中最耀眼的星辰，他們是「變裝國王／皇后」。

說到變裝表演者，許多人直覺聯想「變裝皇后」，卻不知道有「變裝國王」的存在。與變裝皇后相反，變裝國王是透過變裝，在舞台上呈現「社會男性形象」的表演者，大多是生理女性或跨性別男性。妝容上畫得有稜有角，除了深邃的顴骨、下顎線及粗黑濃密的眉毛外，還得用束胸綁緊胸部，就為了塑造出社會男性刻板印象。比起揶揄，更像是一種翻轉性別框架的「藝術表演」。

▲台美親善大使選拔，成為丹丹看待性別的轉動點。（圖／丹丹（Darice Chang） 提供，下同）



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每個不同樣貌都是自己的一部分



變裝國王丹丹（Dan Dan Demolition）從小個性和外表就偏中性，也常被媽媽念「像女生一點」。那世俗認定「女性該有的模樣」又是如何呢？好奇的丹丹便在23歲時，於洛杉磯參加了「台美親善小姐」選拔，也意外成為他看待性別的轉捩點。

培訓的過程中，老師用同一套標準程序，教大家透過化妝、緊身衣、胸墊，凸顯出所謂的女性特質，一步步塑造出社會期待的完美女性樣貌。而後的選秀階段中丹丹不斷產生分離感，時常忘記自己到底是誰，丹丹笑稱：「我常常以為我是『變裝皇后』。」但也因這個體驗，讓他開始反思「自己是誰，而不是去成為誰。」

▲變裝像是把自己心中的不同角色，透過放大鏡聚焦呈現



「我的內心不只有少女，有帥哥、道士，也有魔鬼。」



從小熱愛音樂及表演藝術的丹丹，結合自我認同及對舞台的渴望，選擇從事變裝表演。舞台上的丹丹，透過浮誇的男性妝容及精心設計的服飾，隨著重金屬的樂聲自在起舞，硬朗的肢體線條，搭配「社會男性」的行為舉止，在鎂光燈下盡情展現出陽剛的那一面。

變裝表演者大多於同志酒吧演出，觀眾也多以生理男同志為主，被問到在這麼多生理男面前要表現得比他們更man、更陽剛，是否會有心理上的壓力，丹丹直言：「I don’t care，我就是比你man。」在變裝舞台上，自我內在的每一個面向，不論陽剛、陰柔，或者怪異、獵奇，都被允許呈現在眾人面前，沒有優劣之分，亦無對錯標準，只有你怎麼看待自己。

▲少數群體也該被看見，並有同等的舞台可以站上去



變裝皇后被看見了，那國王呢？

歷史長流中，國王、皇帝因父權主義有著比皇后高的社會地位，但有趣的是，在LGBTQ文化中似乎被翻轉：多數人景仰變裝皇后，對變裝國王則少有耳聞。丹丹分享了他對於性別在同志文化中的看法：在父權主義框架影響下，順性別男性在社會上仍有優勢，而順性別女性的聲量較小，即便變裝文化的性別框架模糊，能被看見的仍以順性別男性的變裝皇后為主。

另外，變裝表演中，偶爾會出現嘲諷性文化的橋段，可能是帶性意味的舉止或袒露身材等，當變裝國王揶揄男性型態時，是所謂弱者在翻玩有權的形象，這在父權架構上是較不受歡迎的。丹丹也分享道，在變裝國王的文化中有時會袒露上半身，但以彩繪的方式遮胸，卻有次表演因為袒胸而受到質疑，認為這有礙觀瞻讓人感到不適，驚訝的丹丹嘆到：「我以為這是個安全的地方。」我們都說這是性少數族群友善的環境，為何仍加諸父權的框架在生理女性者身上？

▲Netflix 紀錄片《午夜亞洲：台北》，讓世界看見不一樣的台北



代表邊緣族群站上國際舞台，鼓舞大眾看到人的多元性

變裝國王在LGBTQ文化中極少被人所知，身為弱勢中的更弱勢，丹丹認為要讓更多人看見此文化，需仰賴有權、較主流的族群支持並提供資源，像是邀請變裝國王到他們的場域；同時自己社群也要創造空間，發揮有限的資源讓世人所知。丹丹也期許未來不只是變裝國王，甚至是非二元性別者，以及表演型態較特殊（獵奇、詭譎）的表演者亦能得到相同舞台。

今（2022）年在 Netflix 紀錄片《午夜亞洲：台北》中，以變裝國王姿態站上世界舞台的丹丹，不僅讓世人一睹台北的璀璨夜生活，也了解變裝國王及非二元性別者的存在，丹丹強調：「Representation matters。」有了這些平台讓不同族群站出來，才能讓世界上對自己身分感到困惑的朋友們，知道原來也有這樣的存在，進而找到歸屬感且認同自我價值。

▲「用不友善的言語凌辱我，那是你的看法，我知道自己是誰就好」



陰柔和陽剛猶如正負極，而人是兩者相接產生的電流

身為生理女性的非二元性別者，同時也是位變裝國王，性別氣質在丹丹身上流動並存著。丹丹認為性別認同應回歸到如何看待自己，畢竟人是陰柔並濟的，生理男性有陰柔的一面是正常的，與其質疑，倒不如給自己較寬容的心去探索。丹丹也表示自己現在的生命階段比較女性，但不會因為展現女性角色，就抹去陽剛的一面，或就此認定自己就是女性。

專訪的最後，丹丹也表達對於自己女體的看法：「我覺得肉體是一個容器，也是每一個靈魂選擇的，我相信我的靈魂選擇女體是有原因的，這一生我也希望可以好好體驗擁有所謂「女」體的經驗。

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