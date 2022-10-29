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「首位跨性別閣員」唐鳳：我不認為自己不一樣，而是不認為一定要怎樣

文／女子學

「史上最年輕的政委」，是多數臺灣人對她的第一印象；「天才IT大臣」，是日本媒體給她的封號；「網路神人」，是她在IT界的號稱；「首位跨性別閣員」，代表臺灣追求性別平權中的重要里程碑，她是現任行政院數位發展部部長——唐鳳。

一頭飄逸長髮，說起話來謙和客氣、條條有理，針對每項論點皆可提出中立又客觀的見解，不禁令人好奇，隱藏在聰明才智下的唐鳳，真正樣貌是如何呢？隨著臺灣同志大遊行即將到來，《女子學》團隊邀請在防疫與數位政策上提供多方助益的她，談論有關「跨性別」的身分認定。

▲「寫程式時，電腦從來不會管我的性別。」唐鳳期許現實社會對多元性別能更包容。（圖／flickr@Audrey Tang，下同）

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褪去角色標籤：比起性別，價值貢獻更重要

出生在思想開放的家庭，唐鳳的成長過程並沒有特別界定「性別」的樣貌，好比母親小時候相當陽剛，據說外婆還曾以「兒子」喊她，不會有人規定必須依照本身的生理性別來表現自己。「我從小受的教育，也沒說男生、女生一定要怎樣」，因此，唐鳳認為自己並非「不一樣」，而是不認為「一定要怎樣」。

此外，在網路的世界裡，本來就能使用不同的身分、角色，不攸關性別，大家更在乎你所能提出的價值貢獻。對於性別認同，唐鳳除了在網際網路建立自由度外，或許也因為長髮留得很早、時常接觸到很多不以性別定位自己的人，使她不覺得性別就是二元光譜，而是可以同時擁有多變的氣質，好比一個人個性很敏感，卻同時擁有果決的判斷力一樣。

▲你就是你，只有你可以主導自己的樣子。

不以性別主導自己的特質，我的性別就是「唐鳳」

「對我而言，決定每天用什麼性別氣質展現，是比較容易的。」唐鳳認真地說，她所認定的跨性別，並不只侷限男女兩邊，而是不受框架限制，例如今天可以穿裙子、隔天又可穿牛仔褲，不特別用「性別」定義自己的特質。

正因如此，唐鳳覺得自己更像post-gender（後性別主義），類似Judith Butler提出的性別展演：「演員的戲路如果夠寬，就不會受劇本限制，還能體驗、同理不同的生命感受。」她補充道，由於個人生理狀況，自己經歷了兩次青春期，第一次是10幾歲的青年發育期，當時發育上很明顯沒有出現太多雄性象徵，直至20歲做了雄性激素測量，才知道濃度非常低，相當於80幾歲的生理男性；第二次則是在25歲左右開始使用雌激素，則感覺到另一種身體發育的狀態。

「不管是生理上的親身體驗，和『跨性別』或post-gender的認同，都提供我不同的觀點。」唐鳳理解到，每個人在不同的社會情況中有許多複雜的感受，甚至有些人會因為性別認同遭受誤解或霸凌，她很樂意協助大眾「去除標籤」，強調這些觀點，其實只是生活的一部分而已。

▲透過多元性別，讓唐鳳得到許多啟發和觀點，也樂於站在對方的立場，試圖理解他人的想法思維。

多元交織：用弱勢體驗同理他人，建立友善連結

對此，唐鳳特別提出了「多元交織性」（Intersectionality）理論。每個人都有自己的優勢與弱勢，倘若大家都以自己優勢的部分做零和的競爭、試著要壓倒別人，如此一來終將使人際關係越來越疏遠；反之，每一個人其實也有弱勢的部分，可能較容易被嘲笑欺負，若能以弱勢的經驗，來同理自我優勢與他人弱勢，就更容易與別人建立連結。

她認為，交流和討論是一個理解雙方想法的途徑，還可為彼此指引出許多新知，即便過程會有質疑，但也是出自於好奇心，因為關心所以好奇，其實是件好事。回到性別認同，如果對自己產生困惑，本來就是件好事，假使沒有好奇心就沒有學習，當然也不會轉為行動，和開啟自我認識的旅程。

▲某種程度而言，質疑是因為我們會好奇，唐鳳覺得人必須要先懂得好奇，才能更加認識自己。

「一如往常」的對待，就是最棒的事

那麼，以跨性別身分進入相對保守的政府部門，有什麼特別的感覺呢？唐鳳回答：「就是沒有任何特殊的差別待遇，我們『一如往常』地認真工作。」

由此可知，在大眾看不見的地方，很多細節正在漸漸改變。唐鳳覺得，自己的「功能」就是要讓大家看到，認識一個人有很多方法，從某個角度看他容易有刻板印象，但換個角度認識他，認定就會被打破，每個人都有自己獨特的樣貌，我們「不一樣，都一樣」。

▲「每個人其實都與眾不同，與眾相同是個幻覺。」

專訪最後，唐鳳補充如何對應那些針對性別認同較負面的評語，她定義為「精神按摩」，類似在不舒服的地方加以按摩所出現的酸痛感。因為，只要能好好面對自己，任何說法言語都不會傷害到你，現實也是，那不過就是螢幕上的幾個字罷了！

延伸閱讀

【Be Yourself】邁入第 20 屆！專訪臺灣同志遊行發言人：同婚專法通過後，我們為什麼還需要同志遊行？

接納性別的多重樣貌：跳脫二元框架認識性別認同，尊重他人的自我價值

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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