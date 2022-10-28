台灣同志遊行20周年！談談「同婚專法通過後，為什麼還要上街遊行」

文／女子學

每年十月都是同志圈引頸期盼的大日子，因為在這個月即將迎來一年一度的「臺灣同志遊行」，自2003年以來連年開辦至今已經是第20年了。今年適逢第二十屆，又是繼去年線上舉行後的首回實體遊行，已經可以預想到10/29當天臺北街頭的熱鬧。

回首過去這段時日，同性戀從過去只能在私下談，被認為是一群怪胎，到近幾年同婚專法通過，有越來越多人看見同志議題、試著理解同志所需要的是什麼，可以說是往前躍進了很大一步。然而，同志遊行運動真的看到終點了嗎？在這篇專題中我們邀請到臺灣彩虹公民行動協會的理事戴佑勳（小白），他同時也是今年臺灣同志遊行的媒體發言人，來和大家談談「為什麼同婚專法通過後，還是需要同志遊行？」

▲臺灣同志遊行二十週年的回顧展（圖／艾蜜莉彭提供，下同）



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一場遊行是如何煉成的？全仰賴上百名志工自願參與

專訪當天，我們和小白約在此次臺灣同志遊行二十週年的回顧展上相見，小白替我們導覽整個展區，包含從第一屆到第二十屆的主題與視覺海報、一場遊行如何煉成的，以及為什麼需要為改變而走。

參觀完畢展區後，小白有些歉然地請我們先行移動至待會進行採訪的餐廳，他則留下來做最後的閉展收尾。因為和多數的公司行號不同，臺灣彩虹公民行動協會裡頭的成員大多是志工，小白也是其中一員，自2013年起持續支援遊行相關事務，目前已是第十年了！

截至今年為止，協會的正職才從一名增長為三名，其他協助舉辦遊行的數百人分成籌備志工與現場志工，大家平時都有自己的工作，都是抽空時間來協會幫忙。「每次和媒體、企業合作前，我們一定要先說明協會成員大多是志工，可能方便討論事項的時間和一般上班族不同。」小白笑說，也因此他們內部經常在奇怪的時間點開會。

一群人憑著同一股信念，一做這件事就是二十年，這樣的熱情十分令人敬佩。但事實上支持他們持續走下去的並非僅憑滿腔熱血，而是深刻期望能讓社會大眾看見同志議題的決心。

▲台灣同志遊行。（圖／臺灣彩虹公民行動協會，下同）



同婚專法都通過了，為什麼每年還需要上街遊行？

小白分享，不可否認「同志婚姻」是同志議題中重要的一環，在同婚專法尚未通過之前，每一年都有不少同志朋友在遊行中舉出「想要結婚」、「想要有伴侶權」、「想要組成同志家庭」等口號標語，但卻不是所有的同志都有婚姻的需求，就像也不是所有異性戀都想要結婚一樣。同婚專法通過只是一線曙光，讓同志族群們知道自己的訴求終於被聽見且有機會被回應，可是這絕非同志遊行的終點。

同婚專法通過了然後呢？才是下一步更需要思量的方向。「我們希望同婚通過後，大家能回過頭來看到伴侶權益與同志家庭的可能性。」畢竟現行專法遠遠無法處理同志們所有會碰到的困境，如：跨國同婚、子女收養等議題。而除了同婚以外，愛滋感染者的權益、老年同志照顧議題，還有許多性少數族群的聲音也有待被看見，這正是近幾年臺灣同志遊行不斷關注的方向。

「無．限．性」：解放性觀念，才能擁抱更多元的可能性

「我們每年在規劃遊行主題時，都會用『加法』的方式盡可能關注多樣的同志議題，比如今年的主題為『無．限．性』，指的除了是『不去設限』外，也想傳達『無限多種可能性』」，希望在這樣的遊行主題下，可以讓更多LGBT+性多樣社群加入進來，引領整個社會去討論，讓邊緣少數的議題可以在這場遊行中被倡議出來。

同時「性解放」也是今年遊行極欲溝通的重點。小白字句精準地解釋道：過去很多人都會用「性解放」來抨擊同志遊行，這意味著大眾對於性解放的理解是有偏頗的。真正的性解放指的並不是裸露或是亂性，而是用開放的心態去面對不同種「性觀念的可能性」，像是性開放、性保守、無性等等，是一個廣義包容的詞彙。

「是啊，同志遊行就是性解放！」藉由遊行去談性解放，就是想要能讓大家打破對於性的刻板印象，能更深入認識「性」是什麼？透過「性解放」來去除對同志的污名化，傳達同性戀和異性戀本身並無差異，只是「我們的性和大眾是不一樣的」，小白補充說明。

同志遊行並非歡樂嘉年華，而是持續與大眾對話的社會運動

臺灣同志遊行從第一屆參與人數僅有約800名到2019年衝破20萬人，每一年都有各式各樣的團體、裝扮、演出登上遊行舞台，報章媒體也總習慣以「嘉年華」來形容同志遊行。不過小白指出，或許相對於其他的社會運動來說，同志遊行的確是個氛圍熱鬧、頗具規模的活動，可是遊行本質上仍然是個社會運動，是希望能與社會不斷對話的手段——大家之所以走上街頭並不是單純的交際聯誼，而是期望能為改變而走。

在談到有時遊行聲勢「雷聲大」，真正欲溝通的同志議題卻「雨點小」時，小白說他也曾感到沮喪，但社會倡議本來就是不斷來回對話的過程，不一定要硬性規範在某個時間點有個特點結論。它可能像是個種子，當被種下之後，無論當時的輿論是怎麼看待、當下是否發生任何改變，只要有人拋出就是個開始，將來若能持續關注，有一天它可能萌芽結果，如同2014年首次有無性戀團體走上遊行舞台現身發言、2019年通過了同婚專法，以及現在有更多人看見跨性別族群權益一樣！

為改變而走，相約10/29一起走上臺北街頭

今年（111年）和往常一樣，臺灣同志遊行不僅安排了不同協辦團體擔任大隊車長領隊，製造發聲機會讓他們能夠公開對著群眾表達訴求，也邀請了彩虹大使陳珊妮登台表演，同時在松山文創園區的《為改變而走──臺灣同志遊行 20 週年回顧展》也會從10月1日展至11月6日。

專訪尾聲，小白邀請大家一起於10/29走上臺北街頭，無論是透過親身參與、高舉標語或是變裝打扮等方式來展示多元性與對同志議題的關心，期待時隔整整兩年能夠再度和大家一齊「為改變而走」。

《為改變而走──臺灣同志遊行 20 週年回顧展》展覽資訊

地點：臺北松山文創園區 製菸工廠一樓 藝巷空間

展期：10 月 1 日（六） – 11 月 6 日（日）

時間：週一到週四 10:00 – 18:00，週五到週日 10:00 – 20:00

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