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金門「搞鬼」迎萬聖節　千人變裝大遊行擠爆整條街

記者林名揚、劉人豪／金門報導

不給糖就搗蛋！西洋萬聖節即將來臨，金城鎮公所於29日晚間舉辦的萬聖節主題活動，由鎮長李誠智及鎮代會主席陳天成等率領大小朋友的搞怪變裝大遊行，以搞鬼迎接西洋萬聖節。

▲▼金門2022後浦搞鬼變裝嘉年華。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門2022後浦搞鬼變裝嘉年華， 上千人變裝踩街。（圖／記者林名揚翻攝）

這項由金城鎮公所辦理的萬聖節活動，參加的人潮非常踴躍，參加的大小朋友幾乎擠滿了整條街，家長為了和孩子們共創童年回憶，有些是發揮巧思diy，用紙箱手作的樂高人、八爺、小恐龍，別具巧思的穿在孩子身上；要不然就是讓小朋友穿上不退流行的動漫人物。

▲▼金門2022後浦搞鬼變裝嘉年華。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門2022後浦搞鬼變裝嘉年華。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門2022後浦搞鬼變裝嘉年華。（圖／記者林名揚翻攝）

▲家長為了和孩子們共創童年回憶，發揮巧思diy。（圖／記者林名揚翻攝）

變裝大遊行在鎮長李誠智及主席陳天成等人帶領下，率領充滿歡樂的公背婆藝陣，以及大小朋友的萬聖節變裝大遊行，沿途除了鎮公所設置的糖果發放點外，許多商家也提供糖果，讓小朋友收穫滿滿。

壓軸的「搞什麼鬼變裝走秀大賽」，則在遊行後返回現場，以走秀競賽方式，經評審選出前八名最佳主題變裝並給予獎勵。李誠智說，萬聖節主題活動除了讓小朋友感受西洋萬聖節的氣氛外，也有機會學習體會西洋文化，每年都造成轟動；城區街道上聚集滿滿的變裝人潮，周邊店家也都熱情響應，拿出糖果好好款待，大玩「不給糖就搗蛋」的遊戲。

▲▼金門2022後浦搞鬼變裝嘉年華。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門2022後浦搞鬼變裝嘉年華。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門2022後浦搞鬼變裝嘉年華。（圖／記者林名揚翻攝）

▲參加的人潮非常踴躍，參加的大小朋友幾乎擠滿了整條街。（圖／記者林名揚翻攝）

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