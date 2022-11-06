　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一張圖秒懂下周天氣變化！　「全台放晴」時間點曝

▲未來一週氣溫變化趨勢圖。（圖／中央氣象局提供）

▲未來一週氣溫變化趨勢圖。（圖／中央氣象局提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央氣象局指出，明（7日）東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升；明後天台灣東半部、大台北地區及北部山區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，周四起全台水氣穩定，只剩山區有零星降雨。

氣象局預報員陳依秀指出，今晚到周二仍有水氣，東半部、基隆北海岸和北部山區，會有局部降雨，但雨勢短暫，不會像日前連續大雨；明天（7日）天氣跟今天類似，桃園以北氣溫偏涼，東北部留意局部較大雨勢，其他地區多雲到晴，可看到陽光露臉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳依秀說，從周三起，東半部、基隆和北部山區降雨程度會更緩和，周二、周三因大台北盆地上方雲系較多，會出現零星飄雨，但雨量不多；至於西半部天氣整體天氣變化不大，仍維持晴到多雲的好天氣，溫度也會再回溫1到2度。

陳依秀說，明起東北季風減弱，桃園以北、宜蘭地區預估會回升2到3度，高溫可以來到25度；新竹、苗栗、花蓮、台東預估從24度回升到27度，其他中南部地區高溫可能會來到29到30度，但中南部早晚偏涼，日夜溫差可能會有7到8度。

此外，氣象局指出，今晚至明日桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，提醒民眾注意。

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
梨泰院多人心跳停止！警署長「龜速移動」超扯悠哉樣曝光
「梨泰院事件我在現場！」他還原當天真實狀況
ITF旅展擠爆！「這些點最夯」業者曝：明有長程線折1萬
台灣大賽／喊暫停無用！陳子豪首球炸裂3分砲
快訊／國道一號嚴重車禍！「6車連環撞」
911響了！調度員接起崩潰「我女兒在冰箱」
1分鐘「啪啪啪」1140下　20歲男破金氏紀錄
快訊／虐殺3人棄屍　詐團主嫌遭收押禁見
國中女遭體育師伸狼爪　車內性侵4次　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一張圖秒懂下周天氣變化！　「全台放晴」時間點曝

滿滿龍蝦！澎湖菊島馬拉松開跑　7大美食補給站吃到爽

「梨泰院事件我在現場！」他還原當天真實狀況　活下來關鍵曝光

結婚7年「被妻狂綠4次」！二寶爸苦忍：孩子需要媽　荒唐史惹怒網

台南市大觀音亭祀典興濟宮頒發清寒優秀子弟獎助學金　77人受惠

快訊／唐寶寶媽媽PO文吐心聲　只求炸物老闆「做1事」

吼唐寶寶炸物店永久停業！　被1星灌爆「突從Google地圖消失」

馬政府時期涉毀損典藏文物　故宮：查無文物修復與人員懲處紀錄

月老香水發威後　山上花園水道博物館水占卜結水緣順利脫單

炸物店報警抓唐寶寶！老闆被爆曾嗆客人「雞雞歪歪」：慢走不送

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

許效舜重逢初戀女友媽哭了！　她隔10年擁抱淚崩：把他當兒子

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

王彩樺正妹女兒出道！狂吐槽媽媽XD　海邊穿泳衣遭酸：要穿羽絨衣是嗎？

一張圖秒懂下周天氣變化！　「全台放晴」時間點曝

滿滿龍蝦！澎湖菊島馬拉松開跑　7大美食補給站吃到爽

「梨泰院事件我在現場！」他還原當天真實狀況　活下來關鍵曝光

結婚7年「被妻狂綠4次」！二寶爸苦忍：孩子需要媽　荒唐史惹怒網

台南市大觀音亭祀典興濟宮頒發清寒優秀子弟獎助學金　77人受惠

快訊／唐寶寶媽媽PO文吐心聲　只求炸物老闆「做1事」

吼唐寶寶炸物店永久停業！　被1星灌爆「突從Google地圖消失」

馬政府時期涉毀損典藏文物　故宮：查無文物修復與人員懲處紀錄

月老香水發威後　山上花園水道博物館水占卜結水緣順利脫單

炸物店報警抓唐寶寶！老闆被爆曾嗆客人「雞雞歪歪」：慢走不送

水果何時吃最好？超實用「時刻表」一圖秒懂　1類人睡前3小時別碰

「4年選3次」全台他倆最忙！李眉蓁叫陣陳其邁：論戰績皆1勝1負

再創新高！ITF第3天「湧6.8萬人」成長79%　老爺集團銷量居冠

「鄭俊英第二」受害女遭爆料後流產！　歌手尪痛苦自殘：接受精神治療

台灣大賽／陳子豪3分砲逆轉　陳俊秀手傷退場

烏克蘭繳獲俄軍無人機！拆開驚見「台灣」字樣　背後真相曝光

CHANEL最新網球拍、安全帽包太有趣！　度假系列超燒單品一次看

中信盃黑豹旗／戰術干擾奏效　南一中擊退中一中

一張圖秒懂下周天氣變化！　「全台放晴」時間點曝

陳慈慧拼議員3連霸　去年幫造冊打疫苗讓市場攤商好感動

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

生活熱門新聞

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔

老闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星負評灌爆

快訊／唐寶寶媽媽PO文　只求炸物老闆「做1事」

駭高鐵被查水表　台灣天才駭客3億元掰了

遭炸物老闆怒吼　唐寶寶嚇抖「不要再買東西了」

為40元怒吼唐寶寶　他認出「這家老闆態度超差」

千年罕見「月全食掩天王星」11/8登場　天文虛擬主播直播解說

快篩1條線出門　台大醫回家一看：怎可能？

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

台北外送員撿到手機歸還失主！挨告賠萬元

「防疫4大鬆綁新制」明上路！居隔走入歷史、3劑令解除

報警抓唐寶寶！老闆被爆曾嗆客人：雞雞歪歪

老闆為40元報警！釣出唐寶寶家長心碎發聲

更多熱門

相關新聞

快要放晴了！明回溫「周三起降雨明顯趨緩」

快要放晴了！明回溫「周三起降雨明顯趨緩」

中央氣象局上午10時15分預報指出，今晨最低溫出現在宜蘭五結鄉16.7度，今天受到東北季風影響，迎風面東半部雲量多，偶有局部降雨，西半部雖然雲多，但還是可以見到陽光露臉；下周二（8日）前，宜蘭、花蓮地區仍有局部較大雨勢；周三起（9日）降雨明顯趨緩，周一起未來一周天氣明顯回溫，中南部則要留意日夜溫差大。

嘉義22：42地牛翻身　最大震度4級

嘉義22：42地牛翻身　最大震度4級

明天清晨最冷「掉1字頭」！下周回暖6天　3地有雨彈襲擊

明天清晨最冷「掉1字頭」！下周回暖6天　3地有雨彈襲擊

快訊／出遊注意！雨彈襲擊　1縣市大雨特報

快訊／出遊注意！雨彈襲擊　1縣市大雨特報

周日清晨最冷「低溫下探16度」　回暖時間曝！下周末氣溫再下滑

周日清晨最冷「低溫下探16度」　回暖時間曝！下周末氣溫再下滑

關鍵字：

中央氣象局天氣降雨東北季風

讀者迴響

熱門新聞

快訊／報警抓唐寶寶！炸物店「永久停業了」

永和店家報警抓唐寶寶！「永久停業」真實情況曝

Makiyo生孩才5天...老公收行李走人

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

Makiyo婚變「老公痛哭求原諒」！經紀人認：不是第一次

騎士遭撞噴飛慘死　目擊者連喊11聲「完了」

為40元報警抓唐寶寶　老闆擬提告妨害名譽

炸物店老闆沒提告　半夜進派出所目的曝

台正妹羅浮宮前「脫衣露奶拍網美照」糗了！

高中生像前夫…一查是死了17年兒

《戲說》女星腸爆裂昏迷送醫急救！「癌細胞難殺死」

炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔

女星不爽「10歲女跟許老三當朋友」！控：她當丫鬟陪跳

報警抓唐寶寶！新北炸物店老闆被起底是直播主

更多

最夯影音

更多
洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面