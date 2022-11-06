一張圖秒懂下周天氣變化！　「全台放晴」時間點曝

▲未來一週氣溫變化趨勢圖。（圖／中央氣象局提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央氣象局指出，明（7日）東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升；明後天台灣東半部、大台北地區及北部山區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，周四起全台水氣穩定，只剩山區有零星降雨。

氣象局預報員陳依秀指出，今晚到周二仍有水氣，東半部、基隆北海岸和北部山區，會有局部降雨，但雨勢短暫，不會像日前連續大雨；明天（7日）天氣跟今天類似，桃園以北氣溫偏涼，東北部留意局部較大雨勢，其他地區多雲到晴，可看到陽光露臉。

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陳依秀說，從周三起，東半部、基隆和北部山區降雨程度會更緩和，周二、周三因大台北盆地上方雲系較多，會出現零星飄雨，但雨量不多；至於西半部天氣整體天氣變化不大，仍維持晴到多雲的好天氣，溫度也會再回溫1到2度。

陳依秀說，明起東北季風減弱，桃園以北、宜蘭地區預估會回升2到3度，高溫可以來到25度；新竹、苗栗、花蓮、台東預估從24度回升到27度，其他中南部地區高溫可能會來到29到30度，但中南部早晚偏涼，日夜溫差可能會有7到8度。

此外，氣象局指出，今晚至明日桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，提醒民眾注意。