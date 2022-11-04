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北市高中開啟美國大學之門　明年起線上選修課可抵免學分

▲▼北市9所高中從明年1月起線上選修學分，可抵免美國大學學分。（圖／北市教育局提供）

▲北市9所高中從明年1月起提供線上選修美國大學課程，未來可抵免學分。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

為提供學生多樣化的課程選習，台北市成功高中等九所學校推動學生在台修習美國大學學分，並在昨（3日）天完成備忘錄簽約，未來將提供超過200種線上國際學分課程，讓北市學生不需出國便能體驗國外學術生活，且可以專案方式抵免多所美國大學學分，預計明（112年）1月開辦。

北市教育局表示，從107年度起，積極推動高中職國際課程，課程採全英文授課為原則，至今已發展出3大類、6主軸高中職國際課程，分為國際文憑（IB）、學分類及實驗班3大類，111學年已有32所公私立高中職參與，這本和美國加州峽谷學院合作，將提供更多元適性的升學管道，打開北市學生走入國際的各種可能，讓更多優秀學子踏上世界舞台。

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透過這次合作計畫，成功高中、和平高中、大同高中、西松高中、南港高中、大直高中、景美女中、永春高中及師大附中，未來將提供超過200種線上國際學分課程，學生在修習規定學分數及符合成績標準後，能夠以專案方式（TAG）轉入UC系列大學或抵免多所大學學分，預計112年1月開辦。

▲▼北市9所高中從明年1月起線上選修學分，可抵免美國大學學分。（圖／北市教育局提供）

▲北市9所高中從明年1月起，提供線上選修美國大學課程，未來可抵免學分。（圖／北市教育局提供）

成功高中校長孫明峯指出，在知識創新及多元化時代，培養自主學習能力卓顯重要，而線上學習更是重要學習方式之一，透過這次課程合作，學生除了能透過線上探索大學課程外，還可與外國學生共學、交流，增進英語能力，而有心到國外進修研究的學生，也可透過這項管道銜接美國一流大學。

美國加州峽谷學院代表Jerry Lin表示，除了以考試為基礎的AP課程和IB文憑課程外，希望為國際教育提供另一種途徑，讓台灣的學生能從數百個為職涯量身訂製的特色課程中，進行多樣化的選擇。

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