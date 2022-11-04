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陸企國美電器預告「停發工資」　要求員工簽承諾函理解

▲大陸國美電器曾是實體連鎖零售業霸主。（圖／CFP）

▲大陸國美電器曾是實體連鎖零售業霸主。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

繼9月出現欠薪後，大陸國美集團再次陷入延發工資的風波。3日，「國美停發員工工資」話題衝上熱搜。據媒體報導，北京鵬潤大廈國美總部的員工10月28日接到全員大會通知，當天下午，國美電器董事長黃秀虹宣佈，公司到12月底之前，只會給員工上社保，不會再發工資了。此外，國美還要求員工簽署承諾函。

據《澎湃新聞》報導，11月3日，多名仍在國美集團就職的員工透露，近期國美正要求包括國美電器等所有集團員工簽署有關工資延遲發放的承諾函，HR要求集團員工本周內要完成簽署。

「目前網上流傳的承諾函都不是最終版本，其實承諾函一共有過三個版本，HR就拿著讓員工看，我看過三版，HR分別解釋了一次」，一名國美員工提供的第二版承諾函顯示，由於受到內外部複雜環境的重大挑戰和影響，公司戰略轉型面臨前所未有的困難。為了確保公司經營業務盡快恢復，繼續推動戰略轉型和業務改善提升，在此特殊時期，員工理解並承諾。

承諾函中提及需要員工理解工資延遲發放的可能性，「自2022年10月起，理解公司在未來半年到一年的時間裡，員工工資有可能延遲發放，且本人已做好在這段時間內與公司同舟共濟、共渡難關的思想準備。」

此外，承諾函還要求員工承諾一切以提升經營業績為出發點，以結果為導向，以價值貢獻為評價的核心標準。按時保質保量交付經營結果，達成業績目標。

該員工還補充，「三版承諾函的大致內容整體沒有什麼變化，後續兩版較第一版語氣更柔和一些，把一些強硬的表述給改掉了。例如第二版中的第一條『理解公司』，第一版中是類似『默認執行』、『默認同意』之類的表述。而第三版將延期發放工資的時間，把從『未來半年至一年』改成了類似於『半年內』等表述。」

另一名國美員工透露，大會上黃秀虹「公司到12月底之前只會給員工上社保」的表態能否落實都成疑，其9月工資還未發放，而社保也只幫其補繳到8月，9月的社保還沒交。

今年以來，國美旗下多個平台此前被爆出業務收縮，存在裁員、拖薪等情況，國美集團還於9月陷入欠薪風波。多名國美員工曾透露，國美9月未按時向員工發放8月薪資，此外，今年的半年績效獎金也未發放。

國美由黃光裕於1987年創立，已發展成為集零售、互聯網、金融、研發製造、地產、投資等業務板塊於一體的綜合性產品加服務的提供商。國美零售控股有限公司（國美零售，0493.HK）為國美集團旗下上市公司，於2004年7月在港交所上市。

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