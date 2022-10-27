曾格爾喊告反擊！求助美國Garmin「公開數據」：歡迎大家查閱

▲曾格爾遭質疑造假。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

記者朱祖儀／綜合報導

「登山女神」曾格爾被登山界好手質疑，13小時攻頂世界第8高峰紀錄疑似造假。對此，她今（27）日PO出當初的路徑和軌跡等數據，要證明自己的清白，也澄清當初沒有立即公開的原因。針對日前的攻擊和汙衊，她也說將採取法律行動。

曾格爾在臉書發文表示，因為自己是3C白痴，當初使用inReach只是為了能夠方便傳送訊息溝通聯繫，以取代昂貴的衛星電話，所以在這件事情之前，根本不知道要怎麼看後台資訊，「因為我一直都相信，親自爬上頂峰搭配全景照片及影片紀錄，就是最強而有力的鐵證」。

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曾格爾表示，她也一度懷疑自己的InReach故障，因為當初從雪堆挖出來查看後，發現無法完整輸出該次的路徑與軌跡，後來在美國Garmin協助下，Mapshare上終於可呈現出完整的時間點位，「歡迎大家自己查閱」。她也說，針對懷疑造假的那些人，自己可以提供原始機器和檔案，證明絕對未經竄改。

▲曾格爾回應質疑。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

曾格爾透露，她在挑戰該座山之前，已經在22天內連續登頂K2、broad peak 、G2、G1，充分地調整了自己的狀態，也適應高海拔無氧的環境，「懷疑不上傳登山軌跡是心虛，在網友及朋友的協助下，我已經調閱出完整的資訊及軌跡，我願意公開提供機台號碼並提供MapShare連結」。

曾格爾也道歉說，因為不熟悉產品使用，所以在下山後才能委託專人協助上傳，「我已經盡所能提供事實和佐證資料，過往國內外各個登頂破紀錄者也少有接受這樣的檢視、或被要求分享這些資料，但基於捍衛自己的名譽，只要我能作到的，都願意盡力提供」。

曾格爾也指出，外界對於此事都可以提出質疑，她無法一一回覆，但只能說出事實，「我的清白會自己捍衛，沒有做過的，不會默默承擔」，認為這段時間許多攻擊和汙衊都已經超出可受公評的範圍，因此將採取法律行動。