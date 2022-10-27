　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾格爾喊告反擊！求助美國Garmin「公開數據」：歡迎大家查閱

▲▼（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

▲曾格爾遭質疑造假。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

記者朱祖儀／綜合報導

「登山女神」曾格爾被登山界好手質疑，13小時攻頂世界第8高峰紀錄疑似造假。對此，她今（27）日PO出當初的路徑和軌跡等數據，要證明自己的清白，也澄清當初沒有立即公開的原因。針對日前的攻擊和汙衊，她也說將採取法律行動。

曾格爾在臉書發文表示，因為自己是3C白痴，當初使用inReach只是為了能夠方便傳送訊息溝通聯繫，以取代昂貴的衛星電話，所以在這件事情之前，根本不知道要怎麼看後台資訊，「因為我一直都相信，親自爬上頂峰搭配全景照片及影片紀錄，就是最強而有力的鐵證」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾格爾表示，她也一度懷疑自己的InReach故障，因為當初從雪堆挖出來查看後，發現無法完整輸出該次的路徑與軌跡，後來在美國Garmin協助下，Mapshare上終於可呈現出完整的時間點位，「歡迎大家自己查閱」。她也說，針對懷疑造假的那些人，自己可以提供原始機器和檔案，證明絕對未經竄改。

▲▼ 。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

▲曾格爾回應質疑。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

曾格爾透露，她在挑戰該座山之前，已經在22天內連續登頂K2、broad peak 、G2、G1，充分地調整了自己的狀態，也適應高海拔無氧的環境，「懷疑不上傳登山軌跡是心虛，在網友及朋友的協助下，我已經調閱出完整的資訊及軌跡，我願意公開提供機台號碼並提供MapShare連結」。

曾格爾也道歉說，因為不熟悉產品使用，所以在下山後才能委託專人協助上傳，「我已經盡所能提供事實和佐證資料，過往國內外各個登頂破紀錄者也少有接受這樣的檢視、或被要求分享這些資料，但基於捍衛自己的名譽，只要我能作到的，都願意盡力提供」。

曾格爾也指出，外界對於此事都可以提出質疑，她無法一一回覆，但只能說出事實，「我的清白會自己捍衛，沒有做過的，不會默默承擔」，認為這段時間許多攻擊和汙衊都已經超出可受公評的範圍，因此將採取法律行動。

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
不只限次世代！開放18~49歲「第4劑可選單價疫苗」
星宇全艙等「機上Wi-Fi免費」！　明起買機票全打9折
快訊／國巨斥資214億　收購法商施耐德感測事業部
國發會投資34家虧損　這間公司最慘虧8億！　主委：我們被騙了
快訊／本土+35640、死亡+84　20多歲女發病4天亡
彰化夜市爌肉飯歇業！老闆夫妻倆認「該休息了」出面致謝
滿額送來回機票　大戶一口氣刷3000萬元
20歲淡江女大生喝掛狂吐…急call救護車到女宿！恐遭懲處
快訊／新莊某國中墜樓！　4樓墜下死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

專家下周討論「確診隔離改5天」　莊人祥：有可能在投票日前實施

不只限次世代！指揮中心開放18~49歲青壯年「第4劑可選單價疫苗」

星宇航空全艙等「機上Wi-Fi免費用」　明起買機票全打9折

高端埋單赴日3500元PCR　林氏璧不解：死亡也補助喪葬費？

本土+35640「比上週降10.4%」　今年本土累計突破750萬例

曾格爾喊告反擊！求助美國Garmin「公開數據」：歡迎大家查閱

角色扮演增加情趣！2千名男性票選…「看到就嗨爆」職業出爐

中重症+254！15歲少年染疫10天後MIS-C　合併蕁麻疹+血管性水腫住院

快訊／本土+35640、死亡+84「這波疫情次高」　20多歲女發病4天亡

彰化夜市爌肉飯歇業！老闆夫妻倆認「該休息了」出面致謝

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

專家下周討論「確診隔離改5天」　莊人祥：有可能在投票日前實施

不只限次世代！指揮中心開放18~49歲青壯年「第4劑可選單價疫苗」

星宇航空全艙等「機上Wi-Fi免費用」　明起買機票全打9折

高端埋單赴日3500元PCR　林氏璧不解：死亡也補助喪葬費？

本土+35640「比上週降10.4%」　今年本土累計突破750萬例

曾格爾喊告反擊！求助美國Garmin「公開數據」：歡迎大家查閱

角色扮演增加情趣！2千名男性票選…「看到就嗨爆」職業出爐

中重症+254！15歲少年染疫10天後MIS-C　合併蕁麻疹+血管性水腫住院

快訊／本土+35640、死亡+84「這波疫情次高」　20多歲女發病4天亡

彰化夜市爌肉飯歇業！老闆夫妻倆認「該休息了」出面致謝

專家下周討論「確診隔離改5天」　莊人祥：有可能在投票日前實施

倒數30天！陳時中衝刺選票　競總拋「12任務」尋求謠言終結者

雲林東勢鄉再傳每票千元現金賄選　1樁腳遭羈押禁見

愛上女友閨蜜悔婚　渣男再拋棄老母求饒：請大家放過一馬

不只限次世代！指揮中心開放18~49歲青壯年「第4劑可選單價疫苗」

勾搭人夫「想做危險的事」　疫情期間2個月8次上摩鐵...小三慘了

星宇航空全艙等「機上Wi-Fi免費用」　明起買機票全打9折

里拉德小腿拉傷提前退場　拓荒者連勝之路遭熱火中斷

台灣港務公司於後疫情時代辦理雙重疫苗接種站　保護港區從業人員

黃偉晉化身《咒術迴戰》兩面宿儺！　「驚人結實腹肌炸出」神還原

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

母女斷魂軍卡「錯在1關鍵」　他嘆：機車族被洗腦了

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

準奈格關鍵轉彎到家門口！3天豪雨彈

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

颱風奈格生成！今晚變天雨漸猛

老饕崩潰！彰化30年老店「夜市爌肉飯」結束營業

停車離奇扶牆「讓副駕好下」？背後有故事

連迎5天暴雨！半個台灣紫到發黑

高鐵巧遇「側乳妹」！衣開大洞秀碗公奶　老司機一看：套路太明顯

女友「前戲剛做完」睡了！他深夜忍到崩潰

更多熱門

相關新聞

懷疑≠否認！張元植發文「約爬曾格爾」

懷疑≠否認！張元植發文「約爬曾格爾」

曾格爾有「登山女神」稱號，年僅29歲就多次創下台灣登山史紀錄，日前還稱13小時無氧攀登馬納斯盧峰，卻在前陣子捲入緋聞風波，還被登山好手張元植質疑登山紀錄，掀起爭議。對此，張元植26日在臉書直呼，懷疑不等於否認，除了科普如何確認速攀紀錄的有效性，還邀請曾格爾回台後，來一場公開的百岳單攻。

要作家刪文「被尷尬曝光」　曾格爾怒甩22字嗆告

要作家刪文「被尷尬曝光」　曾格爾怒甩22字嗆告

曾格爾道歉！被質疑「登山紀錄造假」發長文

曾格爾道歉！被質疑「登山紀錄造假」發長文

曾格爾登山紀錄疑造假　被凍結贊助

曾格爾登山紀錄疑造假　被凍結贊助

郁方還原「曾格爾餐會」全是正宮人脈

郁方還原「曾格爾餐會」全是正宮人脈

關鍵字：

曾格爾登山反擊Garmin

讀者迴響

熱門新聞

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

白家綺KTV突遭襲胸！

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

母女斷魂軍卡「錯在1關鍵」　他嘆：機車族被洗腦了

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面