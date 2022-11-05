又出事！高雄車站新路線3天2車禍　男騎士噴飛斷腿...驚悚畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄火車站附近站東路10月29日新開通，新路線規劃站西路及站東路為南北向單行道，日前才剛發生一起車禍，導致女騎士右手骨折，沒想到今（5日）又撞了，警方清晨6點多獲報機車跟汽車碰撞事故，導致機車騎士孫男右腿骨折，車禍肇事原因及責任待警方進一步釐清。

三民第一分局長明所今天清晨6點05分獲報，59歲機車騎士孫男沿中山一路至建國三路口欲左轉往西，與53歲汽車駕駛張男沿站西路北往南行駛發生碰撞。

▲高雄車站新路線3天2撞車！男騎士噴飛摔斷腿，驚悚畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光車禍影像，孫男直接被汽車撞飛，導致左腿骨折，所幸意識清楚無生命危險。警方依規定施作酒測，均無酒精反應，全案依規定測繪外，車禍肇事原因及責任待警方進一步釐清。

▲高雄車站新路線3天2撞車！男騎士噴飛摔斷腿，驚悚畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄車站新路線開通6天出事了！女騎士撞車斷手。（圖／記者賴文萱翻攝）

事實上，3日凌晨01時28分，該處也有一起車禍事故，57歲機車騎士沈女沿中山一路外側車道南向北行駛至建國路，與自小客駕駛52歲許男沿中山一路第二車道南向北行駛發生碰撞，同樣造成沈女受傷右手骨折。

▲雙方酒測值為零，肇事原因尚待釐清。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方提醒，高雄火車站站東路新開通，站西路及站東路分別規劃為南北向單行道，中山一路往北禁止左轉進入站西路，民眾行駛該路段務必減速慢行並遵從標誌、標缐、號誌行駛及交管人員指示。