女教師上網課被酸民「罵上絕路」　參與者自爆：罵人就有錢拿

記者魏有德／綜合報導

河南新鄭第三中學一名劉姓女教師在進行網路授課時遭到網路暴力干擾，上課期間不斷有人大聲播放音樂並進行言語辱罵和羞辱，導致這名女教師課後走不出心理陰霾，突發心肌梗塞猝死家中。事件發酵後，一名疑似參與網暴的網友透露，「我是入侵網課的人之一，朋友說罵人就有錢拿才進去的。」

▲女教師遭網路暴力後突發心肌梗塞離世。（圖／翻攝紅星新聞）

《澎湃新聞》報導，新鄭市委宣傳部官方微博發布《關於新鄭三中教師網課後意外離世的情況通報》稱，10月28日，新鄭市第三中學教師劉某某在家上完網課後意外離世，新鄭市教育局深感惋惜和痛心，第一時間向公安機關報案，並成立善後工作專班。

透過網路上流傳影片可以發現，劉姓教師上網課時，有名自稱為「夢淚」的網友稱，「你瞅啥？我是夢淚，都給我低調點……」；「必須入侵好嗎」。此外，上課期間還有人加入後播放音樂，也有人說髒話干擾網課。

▲大陸受疫情封控影響，線上教學成為學生上課主要方式。（圖／CFP）

據了解，大陸一些影音平台上有疑似傳播「網課爆破」、「網課入侵」的群組，不過，在事件發生後，公安部門介入下，群組已經在網路上消失匿跡。

一名自稱劉姓教師「網課爆破」的參與者昨（3）日發文稱，「我是入侵網課的人之一，朋友說罵人就有錢拿，我才進去的...只是開玩笑罵了幾句，沒想到會死人。」該名參與者還曾回覆訊息表示，「做老師連基本的心理素質都沒有？我只不過是搗了個亂。」

「網課爆破」在大陸是一種「網路暴力」的形式，主要由網課參與者洩露會議房間號和密碼，然後由不法分子有組織地「入侵」線上課程，藉由強行霸屏、刷屏等方式干擾課程，甚至用辱罵師生、播放不雅影片等極端方式，惡意擾亂教學秩序，而進入會議擾亂秩序的成員們則被稱為「爆破手」。

一名對「網課爆破」有研究的網友三三透露，「網課爆破」事件中一些年紀大、對網課平台操作不熟悉的「老教師」往往是受害最嚴重的群體，「參與者會以借此實現爆破效果的最大化。此外，邀請者和參與者多為未成年人，出於惡作劇心理的人居多，大部分都是藉此發洩自己的負面情緒。」