　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學生自殺通報「5年飆升8倍」　立委籲擴充心輔人力＋提供心理假

▲▼立委吳思瑤呼籲教育部擴充心輔人力，並提供心理假。（圖／記者許敏溶攝）

▲立委吳思瑤呼籲教育部擴充心輔人力，並提供心理假等配套措施。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部統計，學生自殺通報在5年飆升8倍，但立委吳思瑤今（20日）在立院質詢時指出，校園的學輔機制失靈，高達6成自殺學生漏接，例如大學有近9成沒有設立心輔急診服務，諮商輔導室都設立在學生認為不夠隱密的行政或教學大樓，呼籲各大學校長要思考上述問題，教育部則應擴充心輔人力，檢討各校心輔中心設置問題，並提供心理假與心理健康學生保險等配套措施。

立法院教委會今天審查教育部所屬國立大學校務基金等單位預算，民進黨籍立委吳思瑤在質詢時指出，根據教育部統計資料，各級學校自殺通報，從105年的1089件，109年飆升到8730件，5年大增8倍，不幸死亡數則從64人增加到106人，成長達1.65倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳思瑤也舉出衛福部資料，110年15到24歲自殺通報躍升到28.3%，為五個年齡層的第二名，另根據教育部統計，不管是107到108年共187名學生自殺身亡，或者109年106人自殺身亡，沒有尋求校內輔導比例都超過6成，凸顯出校園三級輔導機制層層失靈。

而根據目前學生輔導法規定，每滿1200位學生，應該設置專業輔導人員1人，但吳思瑤指出，因為人力不足，許多學生預約諮商要等一個月，甚至全台162所大專校院當中，近9成（89%）、114校沒有提供心輔急診服務，而大學設立諮商輔導室的位置，高達5成是學生認為不夠隱密的行政大樓與教學大樓，希望希望各大學校長回去後多多思考，諮商輔導室空間設計要貼近使用者思維。

吳思瑤也希望教育部，修正《學生輔導法》後擴充心輔人力，目前每滿1200位學生設置專業輔導人員1人，降低為900人，同時檢討各校心輔中心設置問題，並提供學生心理假與心理健康學生保險，強化學校心輔能量，並研議心輔中心升格。

▲▼立法院教育委員會 教育部長潘文忠 台大副校長羅清華 高教司長朱俊彰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲教育部長潘文忠表示，會檢討各校心輔中心設置等問題。（圖／記者屠惠剛攝）

教育部長潘文忠則表示，心輔中心的位置與設立，的確要讓學生可以接近，同時願意接受，教育部針對上述意見會進行研議，包括檢討各校心輔中心的設置，但對於心輔中心升格，則需要多一點時間評估。

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
萬國幫大哥中9槍還原現場！「聽不清楚說什麼就被開」
穿整件刺青！　萬華槍手裸身喊「中年最能實現夢想」
萬華槍手殺人動機曝！　被自己人看不起「狂轟32槍」
痛失3至親！　女大生打工養自己「1原因不算低收入戶」
熱水瓶爬滿「螞蟻群」！　驚人畫面曝光
近距離槍擊3人　萬華槍手靶場練槍畫面曝
開槍前「啃芭樂」畫面曝！萬華阿國轟19槍　滑手機轉戰青山宮
公園驚見黑絲妹躺椅！F級巨胸掉出來　網驚：是百萬網美
最新民調！　陳時中「支持度39.6%」超車蔣黃居第一

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／高端EUA恐遭撤「補打挨轟全民埋單」　王必勝最新說明

台灣出發經香港轉機24航點　國泰航空祭優惠「最高折3千元」

穿整件刺青！萬華槍手曾喊「中年最能實現夢想」　昔日貼文成對比

想進科技業！32歲男錄取四大研究所「要讀嗎」　過來人見科系搖頭

鐵道迷注意！阿里山林鐵明年全線通車　主打「郵輪式列車」

痛失3至親！女大生打工養自己「1原因不算低收入戶」 怨：心好累

學中文可以開心點手搖！用一個貨櫃撕下標籤　移工：終於看見我了

「蛋蛋危機」靠進口蛋解決？　陳吉仲：只供食品加工使用

低壓明晚直奔巴士海峽！週末迎雨彈、低溫　「回暖時間曝」

EUA恐廢止！高端保護效益報告「未送件」　薛瑞元：他們自己要努力

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

LIVE／高端EUA恐遭撤「補打挨轟全民埋單」　王必勝最新說明

台灣出發經香港轉機24航點　國泰航空祭優惠「最高折3千元」

穿整件刺青！萬華槍手曾喊「中年最能實現夢想」　昔日貼文成對比

想進科技業！32歲男錄取四大研究所「要讀嗎」　過來人見科系搖頭

鐵道迷注意！阿里山林鐵明年全線通車　主打「郵輪式列車」

痛失3至親！女大生打工養自己「1原因不算低收入戶」 怨：心好累

學中文可以開心點手搖！用一個貨櫃撕下標籤　移工：終於看見我了

「蛋蛋危機」靠進口蛋解決？　陳吉仲：只供食品加工使用

低壓明晚直奔巴士海峽！週末迎雨彈、低溫　「回暖時間曝」

EUA恐廢止！高端保護效益報告「未送件」　薛瑞元：他們自己要努力

「納智捷n⁷休旅」現身台北三創！訂單上看3萬輛　大空間超討喜

夫妻租屋！房東突反悔「沒生小孩」拒租　網兩派戰翻：你自己買房

乾女兒撒嬌討23萬投資！他秒衝郵局　妻搶存簿「回去」2字罵醒夫

台積電拉尾盤強漲2元收397.5！　台股小跌30點收復12900

李燦赫爆熱戀女偶像「結婚是唯一夢想」閃婚發言遭挖　YG曖昧回應

吃不到300億租金補貼？　林宜瑾要求回溯至申請日

民眾報案車禍竊盜都不理...丟抽屜擺爛418天　荒唐警吃案14件下場曝光

首位政見結合元宇宙！手機掃一下　虛擬鄭朝方1秒到你身邊

三立民調新聞下架重上！　他怒轟：連自己委託誰做的都搞錯？

LIVE／高端EUA恐遭撤「補打挨轟全民埋單」　王必勝最新說明

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

趁老公輪班！人妻「尬上陽光小叔」網砲翻

雞排妹露點寫真遭翻拍！PO「開車照」提醒網友

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」

美研發致死率80%新冠病毒　醫曝「第一作者台灣人」！

2023年「3生肖」走大運！命理師：有望升官加薪

「類尼莎」路徑週末再現！對台影響曝　5地防雨彈

周玉蔻批高端補打方案「很好笑」

30杯廖老大飲料遭丟棄！網喊：阿娘喂

何麗玲發文悼念黃義交：永遠懷念他！

更多熱門

相關新聞

亞大排名全台第4　國立大學校長批沒公信力「背後疑有商業利益」

亞大排名全台第4　國立大學校長批沒公信力「背後疑有商業利益」

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）在本月12日公布世界大學排名，在台灣部分，私立亞洲大學排名竄升到全球第384名，在全台排第4，更超越成大、清大陽明交大等傳統名校，讓各界深感意外，國立大學校院協會理事長、中央大學校長周景揚今（20日）指出，有些單位的評比，「我的感覺是沒有公信力，要看背後有沒有商業利益考量」，可以平常心看待並參考，但不要放在心上。

林智堅效應！立委要修法「畢業得通過論文比對」　教長：盤整評估

林智堅效應！立委要修法「畢業得通過論文比對」　教長：盤整評估

蘇揆確診！教長回「身體還好」　提醒師生謹守防疫規範

蘇揆確診！教長回「身體還好」　提醒師生謹守防疫規範

長髮電眼正妹到學校探班 學生嗨組團趴窗邊揮手圍觀

長髮電眼正妹到學校探班 學生嗨組團趴窗邊揮手圍觀

學生演被外星人綁架　老師猛笑場

學生演被外星人綁架　老師猛笑場

關鍵字：

學生自殺通報潘文忠擴充心輔人力心理假吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

萬華槍手自轟影片曝！　遭疑自盡怎會開2槍

《公主小妹》辛樂兒懷孕了！

小蠻「真的不要亂紋眉」！

明日花綺羅化身「真人版羅賓」

房東掛掉！天真妹以為「房子變房客的」　網炸鍋

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面