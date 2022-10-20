學生自殺通報「5年飆升8倍」　立委籲擴充心輔人力＋提供心理假

▲立委吳思瑤呼籲教育部擴充心輔人力，並提供心理假等配套措施。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部統計，學生自殺通報在5年飆升8倍，但立委吳思瑤今（20日）在立院質詢時指出，校園的學輔機制失靈，高達6成自殺學生漏接，例如大學有近9成沒有設立心輔急診服務，諮商輔導室都設立在學生認為不夠隱密的行政或教學大樓，呼籲各大學校長要思考上述問題，教育部則應擴充心輔人力，檢討各校心輔中心設置問題，並提供心理假與心理健康學生保險等配套措施。

立法院教委會今天審查教育部所屬國立大學校務基金等單位預算，民進黨籍立委吳思瑤在質詢時指出，根據教育部統計資料，各級學校自殺通報，從105年的1089件，109年飆升到8730件，5年大增8倍，不幸死亡數則從64人增加到106人，成長達1.65倍。

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吳思瑤也舉出衛福部資料，110年15到24歲自殺通報躍升到28.3%，為五個年齡層的第二名，另根據教育部統計，不管是107到108年共187名學生自殺身亡，或者109年106人自殺身亡，沒有尋求校內輔導比例都超過6成，凸顯出校園三級輔導機制層層失靈。

而根據目前學生輔導法規定，每滿1200位學生，應該設置專業輔導人員1人，但吳思瑤指出，因為人力不足，許多學生預約諮商要等一個月，甚至全台162所大專校院當中，近9成（89%）、114校沒有提供心輔急診服務，而大學設立諮商輔導室的位置，高達5成是學生認為不夠隱密的行政大樓與教學大樓，希望希望各大學校長回去後多多思考，諮商輔導室空間設計要貼近使用者思維。

吳思瑤也希望教育部，修正《學生輔導法》後擴充心輔人力，目前每滿1200位學生設置專業輔導人員1人，降低為900人，同時檢討各校心輔中心設置問題，並提供學生心理假與心理健康學生保險，強化學校心輔能量，並研議心輔中心升格。

▲教育部長潘文忠表示，會檢討各校心輔中心設置等問題。（圖／記者屠惠剛攝）

教育部長潘文忠則表示，心輔中心的位置與設立，的確要讓學生可以接近，同時願意接受，教育部針對上述意見會進行研議，包括檢討各校心輔中心的設置，但對於心輔中心升格，則需要多一點時間評估。