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牙疼治療新選擇　元智孫安正團隊研製「齒科生醫陶瓷材料」獲大獎

▲元智孫安正團隊研製「齒科生醫陶瓷材料」獲大獎

▲元智孫安正團隊研製「齒科生醫陶瓷材料」獲大獎。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學化材系孫安正教授與齒科生醫陶瓷組研究生陳奕倫、高瑋蔆，研製的「齒科生醫陶瓷材料」，參加「第五屆潮創客大賽」，獲得亞軍暨45萬高額研究獎金殊榮。孫安正團隊所研製出齒科活髓治療之覆髓術用生醫陶瓷粉末，讓牙疼時不再只有抽掉整條神經這條絕路，反讓牙醫師可以盡可能保留仍健康的牙髓，使牙齒保有靈魂的生命。

孫安正教授表示，『牙疼不是病，但是疼起來要人命。』是此次團隊參展主題。過去遇到牙疼的問題，傳統大多以根管方式治療，也就是取出整條牙髓，俗稱抽神經。抽神經過程既痛又久，失去牙髓的牙齒就像沒了靈魂一樣，將逐漸變黑凋零。

孫安正團隊所研製出齒科活髓治療之覆髓術用生醫陶瓷粉末，讓牙疼時不再只有抽掉整條神經這條絕路，反讓牙醫師可以盡可能保留仍健康的牙髓，使牙齒依舊保持有靈魂的生命。而填補進牙髓空缺的生醫陶瓷粉末，將扮演仿生材料的角色，使活性牙髓延伸生長於內，遞補失去的牙髓組織，讓牙齒有機會一直健康的存在。

孫教授團隊所開發的『齒科生醫陶瓷材料』，目前在台灣、中國大陸、乃至於整個東南亞地區都沒有自主研製的產品，尚須仰賴進口。孫安正教授表示，活髓治療其目的是希望盡可能保留牙髓的活性，使牙髓能恢復健康，更進一步預防牙髓相關症狀，降低做根管治療(民間俗稱抽神經)的可能性。

牙髓組織存在於牙齒內部一個細細長長的狹窄空間裡，其末端與牙齒外血管相連而獲取養份，但是當牙髓組織因外傷或是蛀牙而暴露於口腔遭到冷熱溫差或細菌攻擊時，將引發牙髓神經的發炎反應，即牙髓炎，這時候就會感到牙疼。

孫安正說，醫師有了活髓治療這套技術，針對某些較輕微的牙髓炎，可以只要移除發炎部分，得以保留未受感染的牙髓，既可讓醫師省時省力、也可減輕治療痛苦。治療時醫師使用機具器械將包覆在牙髓外的象牙質跟琺瑯質做些許去除後，再將器械深入牙髓組織將發炎的部分刨除。牙髓組織是一條極似橡皮筋的軟組織，被手術刨除牙髓的傷口部位必須做材料覆蓋的覆髓保護動作，之後再於覆髓處之上，補上樹脂或是銀粉，就算是完成整個療程。

「第五屆潮創客大賽」以總獎金500萬，吸引全台153隊新創團隊參加。從初賽的書面審查到複賽，勝出的最後10隊進行決賽。由於兩位同學已畢業離校，故全程由孫教授親自披掛上陣。參賽過程7分鐘陳述成果，8分鐘評審委員提問，孫安正說，再辛苦的研究、再好的成果也必須在7分鐘內說完，並在後續的8分鐘應對從容，實屬不易。

團隊三年來刻苦戮力研究的成果，在這場創客大賽中展露頭角，獲得亞軍及45萬元的高額獎金，孫安正希望藉此參賽鼓勵元智大學的年輕學子，要勇於追夢、創造團隊價值，但莫忘飲水思源。

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