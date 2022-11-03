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新北市長選舉公報竟缺這項政策！議員候選人呼：這是國家一等大事

▲▼ 新北市長選舉公報政見皆未提雙語政策，議員候選人廖裕德大表憂心。（圖／競辦提供 ）

▲ 新北市長選舉公報政見皆未提雙語政策，議員候選人廖裕德大表憂心。（圖／競辦提供 ）

記者戴上容／新北報導

中央推動2030雙語政策，不過藍綠2黨新北市長市長候選人選舉公報中的競選政見，卻對雙語教育隻字未提，教育出身的新北市議員候選人廖裕德大表憂心，他強調雙語教育沒有藍綠，不分黨派，只有民意，他允諾若當選會讓「雙語教學向下紮根」，讓新北人口最多的板橋區做為「雙語示範區」，讓新北市躍居國際競爭城市之列。

廖裕德表示，新北市有約400萬人口為全台最大都市，新北市長承擔台灣雙語國家政策領頭羊角色，但讓人難過的是，檢視藍綠兩黨新北市長參選人侯友宜及林佳龍的選舉公報中的競選政見竟對雙語教育均隻字未提，他對此感到憂心。

為了「雙語教學向下紮根」，廖裕德說，初期市府可以將板橋區3萬名國小學童為實施對象，移轉辦學的成功經驗，進而帶動家長們一起加入學習雙語的行列，同步提升家長的雙語能力。

關於經費來源部分，板橋雙語示範區每年大約需要2億元預算，市府可以採取企業認養制度，由在地企業來加入認養國小的行列，對於加入認養的企業則可享受一定免稅優惠，只要市府有心，要籌措這筆預算，應該不成問題。

師資方面，廖裕德表示，自己治學的雙語學校也願意主動協助，網羅通過一定英語檢定程度的人才、海外返台英語流利人士或外籍人士，進行師資培訓，通過培訓後，發給專業教師證，再分發到各學校，由校方輔導他們擔任英語教學工作。

廖裕德呼籲，中央與新北市政府，「要把雙語教育當成國家一等大事來辦」，同時結合政府和民間的力量，大家同心協力，推動雙語教育才有成功的可能。他不吝提供個人從事雙語教育22年的寶貴經驗，期許以板橋區做為「雙語示範區」，逐步實施完整、有效的雙語教育方案，進而延伸擴展到整個新北市，讓新北市躍居國際競爭城市之列。

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